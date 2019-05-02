Bizim Akdeniz'deki rezervlere ulaşmamız istenmiyor

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda güvenlik uzmanı ve yazar Mete Yarar okuyucularıyla buluştu. Fuar kapsamında Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda “Yeni Dünya Düzeni” konulu söyleşide konuşan Yarar’ı çok sayıda vatandaş dinledi. Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek başlayan Mete Yarar, Türkiye’nin yabancı ülkeler ile olan ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları ile ilgili Yarar, bazı ülkelerin Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz bulmasını istemediklerini ifade etti.

“Venezuela’ya gireceğini söyleyen bu ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir”

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Yarar, “Buraya girerken ABD bir açıklama yaptı, ‘Venezuela’da darbe başarılı olmazsa ben devirmek için şehre gireceğim’ dedi. Suriye’nin toprağını başka ülkelere illegal şekilde veren ve başka ülkelere de ispatlamadığı kitlesel silahlar var diye giren, Golan Tepeleri’ni hiçbir ülkeye sormadan direkt İsrail’e veren ve son olarak Venezuela’ya gireceğini söyleyen bu ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Tüm Avrupa da bunları meşru kılıyor ve direkt kabul ediyor. İşte yeni dünya düzeni budur. O zaman neresi bizim için güvenli ülkedir” diye konuştu.

“Amerika tarafından ekonomi üstünden tehdit ediliyoruz”

ABD’nin Tükiye S-400 kararı için ekonomik baskılar oluşturduğunu kaydeden Yarar, “Egemen bir ülke olarak S-400 kararı alıyoruz, Amerika tarafından ekonomi üstünden tehdit ediliyoruz. Bu sadece bizim değil Rusya’nın, Çin’in, Venezuela’nın, yani tüm dünyanın sorunudur. Dışarıdaki sorunları çözemeyeceğiz ama sorunu bizim ülkemize gelmesini engelleyecek kişiler de bizleriz. Yani Venezuela’daki darbe girişimini engelleyecek insanlar bizler değiliz ama içimizdeki tüm sorunları çözmek bizim elimizde. 15 Temmuz'da olduğu gibi kendimiz çözmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Dibimizde 200 savaş gemisi konuşlandırıldı”

“Her ülkeyi ortadan parçalayabiliyorlar ve bir açıklama yapmıyorlar, sebep bile öne sürmüyorlar” diyerek konuşmasına devam eden Mete Yarar, “Ben uzun zamandır bu konuları araştıran biri olarak hiç bu kadar fütursuzca davranışların olduğu bir zaman görmemiştim. Yakın zamanda Doğu Akdeniz’de dünyanın doğalgaz ve petrol rezervleri bulundu. Türkiye’nin kaderini değiştirecek rezervin bize ne kadar yakınında olduğunu biliyoruz. Akdeniz’de dibimizde 200 savaş gemisi konuşlandırıldı. Bizim bu rezervlere ulaşmamız istenmiyor ve bu savaş gemileri de bunun için yakınımıza konuşlandırıldı. Şunu da belirtmeliyim ki 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla açık denize konuşlanan gemi sayısıdır. İşte biz bunları gördüğümüz için çocuklarımızın geleceği için bir ve beraberlik çalışmaları yapıp, hep beraber hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

(AA)