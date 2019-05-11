'Biz NATO üyesiyiz yanlışı kabullenmeyiz'

Başkan Erdoğan, büyükelçiler ile iftar programında açıklamalarda bulundu. ABD’ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Biz NATO üyesiyiz, diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını kabullenmemiz mümkün değil” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Hem NATO üyesi olacaksın, hem stratejik ortak olacaksın, ondan sonra yaptırım konuşacaksın. Bu kabul edilebilir değil. Avrupa Birliği hâlâ bize çalım atıyor. Bunlar katlanabilir şeyler değil. En çok üzüldüğümüz husus yüzümüze başka konuşulması, arkamızdan başka iş çevrilmesidir. Türkiye sizlerin her birinin dostudur.”

SURİYELER GERİ DÖNECEK

“DEAŞ’la mücadelede ülkemize destek vermeyenler, sığınmacılar konusunda da tüm yükü üzerimize bıraktı” diyen Erdoğan “Suriye’de 4 bin kilometrelik alanı teröristlerden temizleyerek bölge halkını zulümden kurtardık. Ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın sığınmacının evlerine dönmelerine imkân sağlayacağız. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 320 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak döndü” ifadelerini kullandı.

TEHDİT DİLİ ZEDELER

Erdoğan, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’de de huzur ve güvenlik için çalışıyoruz. Türkiye ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını koruyacağız. Bu sorunu da diyalogla çözmek istiyoruz. Ticaret savaşları, kur savaşları, ekonomik yaptırımlar ve tehdit dili devletler arasındaki bağı zedeliyor. Artan yoksulluk yasadışı göç ve iklim değişikliği gibi sorunlar mevcut durumu daha da zora sokuyor. Uluslararası yapılan acil ve kapsamlı reform ihtiyacı her geçen gün daha da önemli hale geliyor.”

KİMSE GÜVENDE OLMAZ

Erdoğan, “Giderek yoğunlaşan ırkçı, ayrımcı İslam karşıtı saldırılar karşısında tutarlı tepki gösterilmemesi tehlikeyi büyütüyor. Terörist ayrımı yapılırsa dünyamız hiç kimsenin güvende olmadığı bir yer haline dönüşecektir” dedi.