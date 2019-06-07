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07 Haziran 2019 Cuma 20:52 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 20:55

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya karnesi

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya karnesi

23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri öncesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış tüm hızıyla sürerken, dijital medya verileri, Yıldırım’ın sosyal medyadaki izlenme/görüntülenme sayısının, İmamoğlu’nu neredeyse ikiye katladığını ortaya koydu.

İki adayın; kişisel Twitter, YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarından elde edilen toplam izlenme/görüntülenme verilerine göre; İmamoğlu’nun toplam izlenme/görüntülenme sayısı 8.014.158 olurken, Yıldırım’ın toplam izlenme sayısı 15.031.046 olarak tespit edildi.

İki adayın sosyal medya analizini yansıtan detaylı veriler şu şekilde:

Binali Yıldırım:

Facebook: 5.200.000 izlenme

Twitter: 3.690.000 izlenme

YouTube: 3.088.977 izlenme

Instagram: 3.052.069 izlenme

Ekrem İmamoğlu:

Facebook: 1.833.468 izlenme

Twitter: 2.280.000 izlenme

YouTube: 1.867.569 izlenme

Instagram: 2.033.121 izlenme

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