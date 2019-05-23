Binali Yıldırım: 7 bin 600 stat büyüklüğünde bir yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı.

İstanbul'a yapılan hizmetleri aktaran Yıldırım, projelerine ilişkin bilgi verdi.Yıldırım, "Marmaray ile İstanbul'un Kuzey ormanlarını birleştiren yeşil koridorları tekrar hayata geçireceğiz. Bunu yaptığımızda 55 milyon metrekare, yani 7 bin 600 stat büyüklüğünde bir yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olacağız. Burada trafik yok. Bisiklet yolları, yürüyüş yolları olacak. Bu çok heyecan verici bir proje ve biz bu projeyi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

TURİST SAYISINI 22 MİLYONA ÇIKARTMA HEDEFİNDEYİZ

Yıldırım, İstanbul'a gelen yıllık 13,5 milyon turist sayısını 22 milyona çıkarma hedefinde olduklarını söyledi. Deniz ve sağlık turizmiyle beraber kongre ve fuarların da turizmde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mevcut Atatürk Havalimanı'nın yeri büyük bir kongre ve fuar merkezi ile millet bahçesi olarak düzenleniyor. Avrupa'ya kongreler, fuarlar için 50 milyon insan gidiyor yılda. Biz bunun yüzde 10'una talibiz. O da 5 milyon eder. Bu fuarlara giden insanlar da sadece orada yatma, kalkma, yeme, içme 1500 dolar harcıyor. Bunlar normal turistler gibi değil. Çarpı 5 milyon 7,5 milyar dolar. Buradan geldi mi? Bunun arkasında tabii tepeden tırnağa iğneden ipliğe herkes nemalanıyor. Berberi, bakkalı, mücevhercisi... Turist gelince 40-50 sektör harekete geçiyor, otelcisi, lokantacısı herkes bundan istifade ediyor. Ne oluyor, daha çok işçi almak ihtiyacı duyuyor. İstihdam artıyor."

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüme ilişkin soru üzerine Yıldırım, kentsel dönüşümün mutlaka olacağını, bunun için imar barışının geldiğini ancak kenttin deprem dönüşümüne ihtiyacı olduğunu, öncelikli ve ağırlıklı olarak deprem dönüşümünü önemsediklerini söyledi.

EN AZ 50 BİN GENCE KISMİ ZAMANLI İŞ

Deprem toplanma alanlarını artıracaklarını aktararak, istihdama yönelik projelere değinen Yıldırım, "Gençlerin istihdamını önemsiyoruz. Mesela şunu söylemek istiyorum, yaz aylarında İstanbul'da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. Yani 3-5 saat çalışacak, onun karşılığında da parasını alacak hem de vaktini geçirecek." ifadelerini kullandı.

Gençlerin çeşitli branşlarda çalışabileceğini dile getiren Yıldırım, diğer projelere yönelik şu bilgileri verdi:

"EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ VE GELİRİ OLMAYANLARA DESTEK"

"İstanbul'da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Mesela emekliler, asgari ücretle geçinenler veya hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler yapacağız yani devletin verdiğinden ayrı. Aslında bu yapılıyor. Şu anda diğer rakip adayın açıkladığı bazı destekler var. İşte sosyal destekler. 'Emeklilere şunu vereceğiz,

çalışmayanlara bunu, engellilere bunu.' diye. Esasında bunu yıllardan beri hemmerkezi hükümet hem de belediyeler uyguluyor."

İstanbul'da büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik adına 203 bin kişiye evde sağlık hizmeti, 1 milyon 672 bin engelliye seans hizmeti, 105 bin kadına aile sağlığı koruma hizmeti verildiğini ifade eden Yıldırım, 73 bin ihtiyaç sahibi aileye nakdi yardım yapıldığını, 3 bin 260 aileye İstanbul'dan memleketlerine göç etmeleri için destek verildiğini aktardı.

Yıldırım, ayrıca 90 bin aileye eğitim desteği, 150 bin aileye de sosyal yardım kartı verildiğini aktararak, "Bunlar sanki yokmuş gibi arkadaş bu vaatleri yapıyor. Bir kere mevcudu bir öğrense iyi olur." dedi.

SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENLER

Binali Yıldırım, "İstanbul'da sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen var. Siz bunun çoğunun AK Parti seçmeni olduğunu mu iddia ediyorsunuz?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu bir iddia değil de bir gerçek. Hesap şu, 1 milyon 700 bin, küsuru da var, sandığa gitmeyen var. Bunu nereden hesap ediyoruz? Katılım yüzde 84. Geriye kalıyor yüzde 16. 10,5 milyon seçmen var. 10,5 milyonun yüzde 16'sı 1 milyon 700. Bu geçmiş seçimlere baktığımız zaman yüzde 90'a hiçbir zamançıkmamış. En fazla yüzde 89'a çıkmış. Dolayısıyla bu yüzde 10'u kafadan çıkarın demektir. 1 milyon veya 900 bin seçmen kalıyor işin pratiği bu. Bu 900 bin seçmen üzerine 23 Haziran'da herkes yoğunlaşacak. Biz, bizim seçmenimizden sandığa gitmeyenlerin olduğunu tespit ettik. Nasıl tespit ediyoruz? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza oy verip de bu seçimlerde bize, bana oy vermeyen 425 bin seçmen var.

Bu kimin seçmeni olabilir? Yani 'Nereden biliyorlar?' diyorsunuz ya bunlar hep belli yani. Bir önceki seçim, bir sonraki seçim. Memleketine muhtarlık seçimi için gidenler var veya ayrıca sandığa gitmeyen bir kesim var, sandığa gidip bir şekilde geçersiz oy verenler var. Dolayısıyla bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde biz çalıştık ve onlarla mümkün mertebe bir araya geliyoruz ve dinliyoruz. Onların beklentileri nedir, neler yapabiliriz, kendimizi daha iyi anlatmaya çalışıyoruz, onların gelecek beklentilerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz ve tekrar sandığa gelmelerini sağlamak için çalışıyoruz."

EN GÜZEL ANKET SAHANIN VERDİĞİ TEPKİDİR

Seçmen beklentilerine ilişkin de bilgi veren Yıldırım, son dönemde bir anket yaptırıp yaptırmadığının sorulmasına yönelik de bir açıklamasında "Ben anlamlı bir farkla kazanmak istiyorum." dediğini hatırlattı.

Binali Yıldırım, "Niye anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum? Çünkü tekrar bu tartışmalar yaşanmasın. Yani hadi yine birbirine yakın, başla tekrar, sıkıntı yani. Her seferinde İstanbulluları yoruyoruz. Böyle bir şey olmasın istiyorum dediğim o. Anketler yapılıyor, partimiz yapıyor. İlk kampanyada da bu bana çok soruldu. Anketlerle vaktimi geçirmek istemiyorum. En güzel anket sahanın verdiği tepkidir. İnsanlarla yüzleşiyoruz, karşı karşıya geliyoruz. Onları çokça dinliyoruz, az konuşup çok dinliyoruz. Dolayısıyla sandık en doğru anketi verecektir ve 23 Haziran günü İstanbullular kararını vermiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

GELECEĞE ODAKLANMAMIZ LAZIM

Seçimi kazanamaması durumunda siyasi hayatına nasıl devam edeceğinin sorulduğu Yıldırım, "Niye kazanmak varken kazanmamayı konuşuyoruz. Biz kazanmak için buradayız. Ben kazanmaya odaklanmış vaziyetteyim ve inşallah bu seçimi kazanacağız." dedi.

BEN İSTANBUL’A, BU ŞEHRE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM

Yıldırım, seçmene mesajlarını da ileterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seçmenlere ne diyeyim? Kusura bakmayın sizi biraz yorduk. Yani keşke 31 Mart'ta bu seçim her türlü şaibeden, yolsuzluktan bağımsız olarak tamamlanabilmiş olsaydı da bir daha sizleri 23 Haziran'a kadar meşgul etmeseydik. Ama elde olmayan sebeplerle öyle bir süreç yaşıyoruz. İnşallah bu sefer çok daha güzel bir sonucu elde etmek için gayret edeceğiz. Ben İstanbul'a, beni çocukluğumdan bugünlere getiren bu şehre çok şey borçluyum ve İstanbul'a güveniyorum. İstanbulluların da bunu takdir edeceğine inanıyorum. Bu azim ve heyecanla son güne, ana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." Siyasi tercihlere sonsuz saygıları olduğunu vurgulayan Yıldırım, hep birlikte hareket edip, geleceğe odaklanılması gerektiğini söyledi.

KÜRT SEÇMENİ KİMSE ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN

Yıldırım, "Kürtleri de kimse çantada keklik görmesin. Her seçimde Kürt oyları masaya konuluyor, taksimat yapılıyor. Ben bunun Kürt kardeşlerimize yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Biz hizmeti etnik kimliğine bakarak değil, bu şehre katma değer sağlayan insanlar olarak herkesi görüyoruz ve ona göre hizmet edeceğiz. HDP'nin adayı yok, dolayısıyla Kürt kardeşlerimizin oylarına da talibim. Türkmenlerin, göçmenlerin, Türklerin oyuna da talibim. Farklı farklı etnik yapılarımız olabilir ama unutmayalım biz bir şehirde yaşıyoruz, kaygılarımız, sevgilerimiz, geleceğimiz ortak." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Seçim iptal edildiği için muhafazakar seçmen rahatsız." iddiasına ilişkin soruya, ''Algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Bizim tabanımız bu konuda çok iddialı ve böyle bir haksızlığa uğradığımız, verilen oyların yerini bulmadığı yönünde çok güçlü bir kanaati var. Ben bunu sahada görüyorum. Günden güne coşku artarak devam ediyor. AK Parti teşkilatı, partimizin kurulduğu günden beri çok canlıdır. Biz onlar sayesinde 14 seçimi açık ara farkla kazandık. O yüzden teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde de teşkilatımızın bu heyecanı,

enerjisi sayesinde 23 Haziran seçimlerini büyük bir başarıyla kazanacağınız, buna inanıyorum.'' diye konuştu.

O MASAYA 4 KİŞİ OTURAMIYOR

Binali Yıldırım, Avcılar'da bir ailenin evinde yer sofrasında iftar yapmalarına ilişkin sosyal medyada yer alan eleştirilerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"O masaya 4 kişi oturamıyor. Masanın yarısı gözüküyor, yer sofrasının siz yarısını görüyorsunuz. Benden sonra daha oturanlar var. O arkadaki masaya da 4 sandalye sığıyor. Salon dediğiniz yer iki kanepe var, arada bu boşluk var. Yani şunu demek istiyorum; bu insanlara da saygısızlıktır. Biz gittik, iftara 2 dakika var, içeri girdik. Bu yer sofrasını bu halde bulduk, oturduk. Benim o insanlara 'Kaldırın bunu, ben yerde yemem yemek.' demem mi gerekiyordu? Ben yerde, yer sofrasında yemek yiyerek bu günlere geldim ve hala daha köyüme gidince yer sofrasında yerim. Ayıp bir şey mi? Öyle bir imkan olsaydı, masa olsaydı masada yerdik. Kim kurgu yapabilir? O insanlar bizi evine davet etmiş, bizi sofrasında ağırlamış, yer sofrasında oturmuş, yemişiz ve dediğim gibi ben 2 dakika kala girmişim. O sofrayı hazır bulmuşuz. Yerde ikram ederse yerde yersin, masada ikram ederse masada yersin. Kurgu falan değil. Bu da bir algı operasyonudur. Kocaman bir yalandır ve bu insanlara hakarettir, hor görmedik, aşağılamaktır. Ben bunu yapanları kınıyorum."

MHP LİDERİ BAHÇELİ’NİN HEMŞERİ HAREKETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İstanbul'da başlattığı seçim çalışmasından dolayı teşekkür eden Yıldırım, ''Hemşehri harekatı başlattı Sayın Bahçeli. Bu kendi teşkilatını, MHP tabanını hareketlendirmek ve daha çok katkı sağlamak için yapılan bir çalışma. Bu da zaten MHP'nin de bu kampanya döneminde genel siyasetten ziyade yerelde kalacağını ve İstanbul seçmeni üzerine çalışacağını gösteriyor. Yapılan her çalışmanın katkısı olur. İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul Türkiye'nin özeti. 81 ilin her tarafından burada insanlar var. Hemşehri harekatının sonuç vereceğine inanıyorum.'' diye konuştu.

O SÖZLERİ ÇARPITTILAR

Yıldırım, Tevfik Göksu'nun Trabzonlularla ilgili açıklamasına ilişkin soruya, "Ben tabii o şeyi de yine çarpıttıklarını düşünüyorum. Orada kastedilen Trabzonluları Pontuslularla özdeşleştirmek değil. Kaldı ki Süleyman Bey İçişleri Bakanı, daha önce bu sözlerin arkasında olduğunu da söyledi Tevfik Beyin.'' ifadelerini kullandı.

SP’YE OY VEREN KARDEŞLERİMİN BANA OY VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi'nin yeniden aday çıkarmasını Yıldırım, şöyle değerlendirdi: "Onların kararıdır hayırlı olsun ama ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum büyük bi oranda. Rahmetli Erbakan Hocamız teknik üniversiteden hocamdı. Ben ondan çok etkilendim ve çok şey öğrendim. Erbakan Hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Onun takip ettiği yolu, onun sağlığında kısmen de olarak gördüğü birçok şeyi onun öğrencileri olarak Recep Tayyip Erdoğan ve biz gerçekleştirdik. Onun hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bugün savunma sanayi yüzde 64 yerli oranına çıktı. Bugün artık darbe girişimlerikarşısında ceketini alıp giden siyasetçiler yok. Aslanlar gibi direnip darbecileri, darbeyi vuran bir siyaset anlayışı var. Onun için hocamızın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun diyorum. Saadet Partisi'nden kardeşlerimiz oy verirken elbette bu durumu değerlendirecekler."