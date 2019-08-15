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Beylikdüzü'nde kimlikli ibadet

Beylikdüzü'nde kimlikli ibadet

İmamoğlu döneminde Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne konulan mescitte namaz kılmak için ‘kimlik bırakma’ şartı getirildi.  

Ercan ÖZTÜRK

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi AK Parti döneminde başlayan ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine mal ettiği Yaşam Vadisi’nde tepki çeken bir uygulamaya gitti. Yaşam Vadisi’nin 242 bin 843 metrekarelik 1. etabı açıldıktan sonra vatandaşlardan ‘mescit’ talebi geldi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde yaşam vadisine kadın ve erkeklerin ibadetlerini yerine getirmesi için iki ayrı mescit konuldu.  

KİMLİK VE TELEFON 

Yaşam Vadisi’ne gezmeye gelen vatandaşlar namaz kılmak için mescide geldiklerinde kapının anahtarının yan taraftaki dernekte olduğu yazısını gördü. Bunun üzerine dernek görevlisinden anahtarı isteyen vatandaşlar ‘kimliğinizi ve telefon numaranızı bırakmanız şart’ şeklinde yanıt alınca tepki gösterdi. Vatandaşlar görevliye ‘namaz kılmak için kimlik mi bırakılır’ deyince “Hırsızlık oluyor. Kural bu. Gidin o zaman camide kılın” yanıtını aldıklarını söyledi.  

Gönül Güven isimli Beylikdüzü sakini beraberindeki misafirleriyle gezdiği Yaşam Vadisi’nde dernek yetkilisinin ‘kimlik vermeyeceksen git camide namaz kıl’ diyerek kaba davranışta bulunduğunu söyledi.

CHP’den teşkilata uyarı: Dini konulara girmeyin 

CHP Genel Merkezi’nden 81 ildeki parti yöneticilerine uyarı yazısı gönderildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Röportaj ve televizyon programlarında konuyla ilgili gelen ısrarlı sorulara, dini konuların siyasilerin değil, konuyla ilgili ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin cevap vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı. Siyasilerin din konuşmasının dini siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı. 

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