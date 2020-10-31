Berlin'den itiraf... FETÖ'yü değil, Diyanet'i izlemişler

Almanya'da hükümet, FETÖ’ye karşı adım atmadığını itiraf etti. Sol Partili milletvekillerinin geçen yılki soru önergesine cevap veren hükümet yetkilileri, “Almanya tarafından, Türkiye’den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım (adli tebligatların verilmesi, tanıkların sorgulanması veya delillerin teslim edilmesi) yapılmamıştır…” ifadesini kullandı.

FETÖ’ye karşı Türkiye’den gelen talepleri yerine getirmediğini itiraf eden Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) ise hedefe koydu. Yanıtta DİTİB de “takip edilmesi gereken kurum” olarak gösterildi. İmamların FETÖ hakkında bilgi topladığı öne sürüldü.