Belediyelerde eş-dost akraba dönemi bitecek

OSMAN NURİ CERİT

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Yerel Yönetimler Yasası taslağı çalışmalarında sona gelindi. AK Parti’nin 9 ana başlıktan oluşan yasa taslağında, imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, taslağın son haline geldiğini belirterek şu bilgileri verdi:

PARSEL BAZLI PLAN TADİLATI ENGELLENECEK

“Plan tadilatlarının artık aleniyetle yapılması gerekir. Keyfi olarak, parsel bazlı, şahıs lehine plan tadilatı engelleyeceğiz. Toplum namına, ada bazlı planlamalar yapılabilecek. Hangi mahallede plan tadilatı yapıldıysa muhtarlıklara asılacak. Elektronik ortamda, her yerde yayınlanacak.”

GÖREV ALANLARI YENİDEN BELİRLENECEK

“Merkezden yerele devredilecek görevler ve büyükşehirle ilçe belediyeleri arasında mahkeme konusu olmuş, vatandaşın kafasında tam oturmamış konuların netleşmesi sağlanacak. Örneğin taşrada mezarlık hizmeti kime ait olacak? Bu konuda sıkıntı yaşanıyor.”

YENİ GELİR KAYNAKLARI EKLENECEK

“Belediyeler arasında pay dağılımında büyük dengesizlik var. Belediyelerin öz gelirlerinin de artırılması gerekiyor. Merkeze giden payların yerel yönetimlere kaydırılmasını sağlayabiliriz. Bunu yaparken vatandaşa yeni vergi, zam olmayacak.”

EŞ-DOST DÖNEMİ BİTECEK

“Bu seçimlerden sonra gördük ki, birisi okul bitirmemiş oğlunu belediye şirketinin başına getirebiliyor. Kardeşini başkan yardımcısı yapıyor, baldızını da yardımcısı yapıyor. Artık bunu yapamazsın diyeceğiz. Mesela belediye meclislerinde bir üye istifa ettiği zaman, o üye hangi partidense, o partinin birinci sıra yedeğinin üye olması lazım. Meclis aritmetiği değişebiliyor.”