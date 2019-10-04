Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7047
  • 6,2611
  • 276.634
  • 103190
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Belediyelerde eş-dost akraba dönemi bitecek

Belediyelerde eş-dost akraba dönemi bitecek

Belediyelerde eş-dost akraba dönemi bitecek

AK Parti’nin çalışmalarını sürdürdüğü Yerel Yönetimler Yasası taslağına göre, belediye başkanları bundan böyle belediyelerde akrabalarını görevlendiremeyecek.

OSMAN NURİ CERİT 

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Yerel Yönetimler Yasası taslağı çalışmalarında sona gelindi.  AK Parti’nin 9 ana başlıktan oluşan yasa taslağında, imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, taslağın son haline geldiğini belirterek şu bilgileri verdi: 

PARSEL BAZLI PLAN TADİLATI ENGELLENECEK

 “Plan tadilatlarının artık aleniyetle yapılması gerekir. Keyfi olarak, parsel bazlı, şahıs lehine plan tadilatı engelleyeceğiz. Toplum namına, ada bazlı planlamalar yapılabilecek. Hangi mahallede plan tadilatı yapıldıysa muhtarlıklara asılacak. Elektronik ortamda, her yerde yayınlanacak.” 

GÖREV ALANLARI YENİDEN BELİRLENECEK

 “Merkezden yerele devredilecek görevler ve büyükşehirle ilçe belediyeleri arasında mahkeme konusu olmuş, vatandaşın kafasında tam oturmamış konuların netleşmesi sağlanacak. Örneğin taşrada mezarlık hizmeti kime ait olacak? Bu konuda sıkıntı yaşanıyor.” 

YENİ GELİR KAYNAKLARI EKLENECEK

“Belediyeler arasında pay dağılımında büyük dengesizlik var. Belediyelerin öz gelirlerinin de artırılması gerekiyor. Merkeze giden payların yerel yönetimlere kaydırılmasını sağlayabiliriz. Bunu yaparken vatandaşa yeni vergi, zam olmayacak.” 

EŞ-DOST DÖNEMİ BİTECEK

“Bu seçimlerden sonra gördük ki, birisi okul bitirmemiş oğlunu belediye şirketinin başına getirebiliyor. Kardeşini başkan yardımcısı yapıyor, baldızını da yardımcısı yapıyor. Artık bunu yapamazsın diyeceğiz. Mesela belediye meclislerinde bir üye istifa ettiği zaman, o üye hangi partidense, o partinin birinci sıra yedeğinin üye olması lazım. Meclis aritmetiği değişebiliyor.” 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sonunda evleri ayırdılar! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı
Can Yaman İspanya yolcusu
Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün ilk kez konuştu!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
<p>Türkiye´deki çeltik üretiminin yüzde 44´ünün gerçekleştiği Edirne´nin Meriç ve İpsala ilçelerinde

´Beyaz Altın´da Hasat Heyecanı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bu yöntemle arabanız daima temiz kalacak! İşte mucizevi sprey...