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  • Belçika Büyükelçisi Huynen, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:50 | Son Güncelleme:

Belçika Büyükelçisi Huynen, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Belçika Büyükelçisi Huynen, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Erdoğan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu. 

Büyükelçi Huynen’in beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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