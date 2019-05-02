'Bazı belediyeler işçi kıyımı yapıyor' 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında işçilerle Beştepe’de buluştu. Yaklaşık 200 işçinin davetli olduğu yemekte kamuoyunun takdirini kazanan işçiler de vardı. Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde insanlarımızın aşıyla işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa 28 Şubat dönemi kafasıdır" dedi.

VEBALİN ALTINDAN KALKAMAZ

"Maalesef ülkemizde TBMM önünde protesto için kendini yakmaya kalkan bir işçiye 'Git kendini sarayın önünde yak' diyecek kadar insanlıktan nasibini almamış bir muhalefet anlayışı var" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi bu zihniyetin belediyelerdeki işçi kıyımına varan uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin vebalinin altından da kimse kalkamaz."

1 MAYIS KENDİ ÖZEL GÜNÜM

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "İETT'de işçi olarak hayata başlamış ve Cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakımdan 1 Mayıs'ı kendi özel günüm olarak da görüyorum. Batı, sosyal barışı çatışma üzerinden, biz ise uzlaşmayla çözeriz. Sermayeyle emeği ayırmayız. Şayet kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi unutmazsak kimse bize diz çöktüremez. Vatandaşımızın refahını arttırmadan bize durmak haram."

ÇOCUKLARININ KAHRAMANLARI

Çocuklarının kahramanı olan anne-babalar da davetliydi. Şanlıurfalı Fevzi Beyunca, bedensel engelli kızını sevindirmek için özel tasarım bir bisiklet yaptı. Amasyalı Münevver Çalışkan da dört çocuğunu okutabilmek için pazarlarda yemeni satıyor.

KALP MASAJIYLA KÖPEĞİ KURTARMIŞTI

Külliye'deki yemeğe katılanlardan biri geçtiğimiz aylarda yoldan geçerken gördüğü fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren Ömer Yılmaz. Yılmaz bu davranışıyla halkın sevisini kazandı.

ALTINLARI TESLİM ETTİ

Düzce’de temizlik yaparken bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştıran Engin Verep ile Başakşehir’de bulduğu cüzdandan çıkan yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran Ayşe Demircan da davetliler arasındaydı.

İŞÇİLER İÇİN TAZİYE

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’a taziyelerini iletti.

TÜSİAD'I KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Külliye’de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de hazır bulundu.