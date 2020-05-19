Bayramda evdeyiz! 81 ilde 4 gün sokağa çıkmak yasak

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından koronavirüs tedbirleri konusunda önemli açıklamalar yaptı.

81 İLİN TAMAMI: 23 Mayıs cumartesi arife günü dahil 24-25-26 Mayıs’taki Ramazan Bayramı günlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SEYAHAT KISITLAMASI: 15 ildeki şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün uzatıldı.

CAMİLER AÇILIYOR: 29 Mayıs cuma günü, şartları uygun bulunan camiler ibadete açılacak. Bir süre sadece öğlen ve ikindide cemaatle namaz kılınacak. Cemaatle namaz kurallar içerisinde ifa edilecek.

OKULLAR EYLÜLDE AÇILACAK: Yeni eğitim öğretim yılı, eylül ayında başlayacak. Kreşler ve gündüz bakım evleri, 15 Haziran’da faaliyete geçecek.

65 YAŞ ÜSTE VE GENÇLERE İZİN: Bayramın birinci günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günü gençlere yine sokak izni verilecek.

CEZAEVLERİNDE GÖRÜŞ: Cezaevlerindeki kapalı görüşler, haziranda yeniden başlayacak. Açık cezaevinde izne gönderilmiş olan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatıldı.

ÇAM VE SAKURA HASTANESİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı ile hizmete açacaklarını belirtti. “Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik” diye konuştu.

KABİNE 8. KEZ VİDEO KONFERANSLA TOPLANDI



Kabine toplantısı Başkan Erdoğan’ın başkanlığında 8. kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıda yeni tedbirler ele alındı.

DARBE ÇIĞIRTKANLARI CEVABINI ALACAK



Erdoğan muhalefete eleştirilerde bulundu: “Samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 belediye başkanlığı için düştüğü zelil hali ibretle takip ediyoruz. Tüm proje partilerinin düşeceği durum eninde sonunda budur. Küçük siyasi çıkarlar uğruna eli kanlı teröristlerle ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklar içine girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Demokrasiden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaktır.”

AMAÇLARI AYNI



Başkan Erdoğan, “Vefa Grubuna PKK’lıların yaptığı saldırı, Adana’da CHP’lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir” dedi.

DÖVİZ KAÇIRANA MERHAMET YOK



Erdoğan, ekonomideki saldırılara karşı sert mesajlar verdi: “Tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik saldırıların, kurulan tuzakların, oynanan sinsi oyunların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz. Bu tür kumpaslara girişilerek Türkiye ile hesaplaşmaya kalkışanlara bunun bedelini ödetiyoruz. Doğrudan ya da dolaylı olarak bu alçak oyuna alet olanları da dikkatle takip ediyoruz. Şunu açık ve net söylüyorum. Ülkemden yurtdışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacaktır.”

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30’da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.