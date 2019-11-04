Başkomutan'a sınırda brifing

MİLLETE HİZMET YOLUNDA 17 YIL

AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 17 yıl geçti. Başkan Erdoğan, “Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 17. yılı için bir mesaj yayımladı. Erdoğan, millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Her şey Türkiye için diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti” ifadelerine yer verdi.

AK Parti’nin iktidara gelişinin 17. yılına özel AK Parti İstanbul teşkilatı tarafından da klip hazırlandı. AK Parti İstanbul resmi sitesinden paylaşılan video kısa sürede ilgi topladı. Paylaşımda, ‘3 Kasım 2002’de olduğu gibi bugün de; Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizden başka güç, milletimizin duasından daha güzel hiçbir kazanç tanımıyor, milletimizin sevinçlerini milletimizle beraber çoğaltmanın azim ve gayreti içinde çalışıyoruz’ sözlerine yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından AK Parti’nin büyük bir zafere imza attığı 3 Kasım 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı. Video Başkan Erdoğan’ın,”3 Kasım’da bayramımız var” sözleriyle açılıyor ve AK Parti’nin hizmet yolculuğu anlatılıyor. Albayrak yaptığı paylaşımda, “#3Kasım2002’de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023’e, 2053’e, 2071’e kavuşsun” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN SURİYE SINIRINA GİTTİ

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Başkan Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti. Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Akçakale’de YPG/PKK'nın havanlı ve roketatarlı saldırılarında şehit olan 9 aylık Muhammed Omar’ın ailesiyle görüştü.

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki programa giderken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.