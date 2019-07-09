Başkanlık Kabinesi 1 yaşında 

Osman Nuri CERİT

Milletin 16 Nisan referandumunda verdiği destekle yasalaşan, 24 Haziran genel seçimleri ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 1 yıl geride kaldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Devlet Başkanı unvanını kazan Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz günü yemin ederek görevine başladı. Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini de aynı gün açıklayarak çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Türk siyaset tarihine yeni bir uygulamada kazandırıldı. Başkanlık kabinesi belirli tarih aralıklarını kapsayacak şekilde eylem planı hazırladı.

1 YILIN MUHASEBESİ

İlk yüz günlük ve ikinci yüz günlük eylem planları Erdoğan tarafından açıklandı. Başlıkların hayata geçirilme oranı yüzde 90’ların üzerinde gerçekleşti. Erdoğan 1 yılın muhasebesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir ekibin çalışmaya başladığını duyurdu. Bu ekip bakanlıklar başta olmak üzere tüm kurumların çalışmalarını gözden geçiriyor. Bir yılın karnesini hazırlayacak olan ekip hata ve noksanları tespit ederek bunların hızla giderilmesini sağlayacak.