Başkan'dan Körfez'e günübirlik ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar’ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan’a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

KUVEYT EMİRİ KARŞILADI



Başkan Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı’na gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, tarafından karşılandı.

Geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti. Kuveyt’te temaslarda bulunan Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı’ndan, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

ALBAYRAK: KATAR İLE İŞBİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuveyt ve Katar ziyareti ile ilgili “Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el- Ahmed el- Cabir es- Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş- birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık” dedi.

EL SANİ İLE DENİZ SARAYI’NDA BULUŞTU



Körfez turunun ikinci durağı Katar’ın başkenti Doha’da Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Doha’daki Deniz Sarayı’nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.

AYASOFYA CAMİİ’NE 2 HAT LEVHASI



Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii’ne Al-i İmran ve Rad surelerinden ayetlerin yazılı olduğu 2 levha hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne Al-i İmran ve Rad Suresi’nin ayetlerinin yazılı olduğu 2 hat levha hediye etti. Levhalardan birinde Al-i İmran Suresi’nin 173. ayeti olan, “Allah bize yeter o ne güzel vekildir” ve diğerinde Rad Suresi’nin 28. ayeti olan “Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur” yazıyor. Ayasofya Camii, Danıştay 10. Dairesi’nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından 24 Temmuz’da, Başkan Erdoğan ve yüz binlerce vatandaşın Cuma namazına katılımıyla 86 yıl sonra ilk kez ibadete açılmıştı. Hat levhalar caminin duvarına asıldı.