Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Türkiye’ye yatırım yapmayın demek ihanettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partililere hitap etti. Erdoğan önceki gün Meclis’te CHP’li Engin Özkoç’un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e hakaret etmesiyle ilgili, “Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım’a ‘susturun bu kadını’ diyecek kadar edepsiz şekilde davranan CHP’nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım” dedi.

ARTIK SUSMAYACAĞIZ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Geçmişte de malum Ecevit o zaman yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya Büyükelçimiz, ona ‘susturun bu kadını’ diye hakaret etmişti. Tüm grubumuzun, hele hele bir bayan milletvekilimize, bir bayan Grup Başkanvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise ceza vermesi lazım. Efendim işte ‘Özür diledi.’ Bıraksınlar bu işi. Bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Neyse parlamentonun İçtüzüğündeki veya disiplindeki cezai müeyyideler bunların verilmesi lazım. Ve bu zatların yaptıkları ilk defa değil. Sürekli yaptıkları şeyler bunlar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz.”

KORUMAK GÖREVİMİZ

Başkan Erdoğan, grupta olmadığı için TBMM toplantısında olup bitenleri sonradan dinlediğini belirterek, “Burası yol geçen hanı değil, burası bir parlamentodur. Dolayısıyla bu parlamentonun içerisinde özellikle Grup Başkanvekili bir hanım kardeşimizin hukukunu sonuna kadar korumak bizim görevimizdir. Bu hastalıklı zihniyete rağmen biz güçlüyüz ve güçlenerek yolumuza devam diyoruz” şeklinde konuştu.

ECDADIMIZA SAYGISIZLIK EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ

CHP’ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. Ağzını her açtığında, dünyanın en büyük devletlerini kurmuş ve medeniyetini inşa etmiş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor. Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz” diye konuştu.

İHANETİN DİK ALASI

Erdoğan şunları söyledi: “Bu kişinin, sadece ecdada değil, milletimizin bugün yaşayan fertlerine ve bilhassa çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Daha önce de söylemişti, aynı hezeyanı tekrarladı. Neymiş efendim, can ve mal güvenliği olmayan yabancı sermaye gelmezmiş.”

SENEGAL CUMHURBAŞKANI KÜLLİYE'DE

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile baş başa görüştü.

Kadın siyasetçiye ‘ulan’ dedi

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bunun üzerine CHP sıralarından hakaretler geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce “Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz” diyerek bağırdı. Ardından da “Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan” ifadeleriyle Zengin’i hedef aldı. Fazilet Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı yemin etmek için geldiği Meclis'te aynı sözlerle hedef alınmıştı. Özkoç olayın ardından özür diledi.