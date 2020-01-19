Başkan'dan dünyaya çağrı: Barış için Türkiye ile çalışın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi Batı medyasının önemli yayın organlarından Politico için bir makale kaleme aldı. “Libya’da barışa giden yol Türkiye’den geçiyor” başlıklı makalede Libya’nın 10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, uluslararası toplumun, şimdiye kadar sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak şiddeti sonlandırıp, barış ve istikrarı tesis etmediğini dile getirdi.

FRANSA DARBECİDEN YANA

Bugün o duyarsızlığın sonuçlarıyla karşı karşıya bulunulduğunu belirten Erdoğan, “Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetinin, birkaç yıldır savaş baronu Halife Hafter’in saldırısı altında bulunduğunu” ifade ederek, şunları kaydetti: “Ülkede darbe yapmaya çalışan Hafter’in silahlı örgütü, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi anti-demokratik devletlerden destek alıyor. Libya krizi, Avrupa kıtasında bölünmeye yol açmıştır. Fransa, Libya’nın meşru hükümetine karşı darbeci Hafter’in yanında yer almaktadır. AB’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne gereken desteği vermemesi ihtimali, Avrupa’nın kendi temel değerlerine ihanet etmek anlamına gelecektir. Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.”

LİBYA BİR TURNUSOL

Libya’da devam eden iç savaşın Avrupa Birliği için bir turnusol kâğıdı niteliğinde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, makalasinde şu görüşleri paylaştı: “Avrupalı liderler, yeni bir saldırıyla karşı karşıya bulunan liberal dünya düzenini savunacak mıdır? Yoksa Suriye’de yaptıkları gibi sorumluluklarından kaçıp, yaşanan krizi tribünlerden mi izleyeceklerdir? Avrupalı dost ve müttefiklerimizin, sadece şikâyet edip, endişeli olduklarını söyleyerek dünyayı değiştiremeyeceklerini idrak etmeleri lazımdır. Uluslararası hukuk, demokrasi ve insan haklarını elinizi taşın altına koymadan savunamazsınız.”

GELİN, TÜRKİYE’YLE İŞBİRLİĞİ YAPIN

Erdoğan, yazısını şöyle tamamladı: “Berlin’de düzenlenecek barış konferansı çok önemli bir adımdır. Avrupa’nın Libya’ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye’yle işbirliği yapmak en açık seçenektir. Avrupa bugün bir kavşakta. Barış için gayret edenler yürekli olmalı; şiddeti sonlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Avrupa,kadim dostu ve müttefiki Türkiye’ye güvenebilir.”

Çözüm sağlanana kadar Suriye ve Libya’da olacağız

Başkan Erdoğan, “Kardeşlerimizin huzurunu sağlayana kadar Suriye’de, Doğu Akdeniz’deki haklarımız teslim edilene kadar da Libya’da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP’ye eleştirilerde bulundu. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi de her ağızlarını açtıklarında ‘Ne işimiz var bizim Libya’da’ diyor. Bunu söyleyen zat daha önce Akdeniz’de herkes var Türkiye yok diye bizi suçluyordu. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var ama konuşamıyor.”

SEN KATİLLE FLÖRT ET

Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizin Libya’da ne işi varla Akdeniz’de ne işi var diye sormak aynı şeydir. Yarın Almanya’ya gidiyorum. Bay Kemal bunu da görmezsin. Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye’de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek. Sen katil Esed’le her türlü flörtü yapmaya devam et. Yavruların İdlib’deki halini görmüyor musun Bay Kemal? Onlar bizim kardeşlerimiz. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu? Türkiye Akdeniz’deki hakları teslim edilene kadar Libya’da olmayı sürdürecektir.”