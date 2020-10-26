Başkan'dan Avrupa'ya insanlık dersi... 'Faşizm sizin kitabınızda var'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi’nde ve toplu açılış töreninde konuştu. Hollandalı ırkçı siyasetçi Gert Wilders’in paylaştığı hakaret içeren sözde karikatüre sert tepki gösteren Erdoğan, İslam ve yabancı düşmanlığı konusunda Avrupa’ya tarihi uyarılarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

HADDİNİ BİL!



“Son zamanlarda Fransa’nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka. Bunun için bir kontrolden geçmesi lazım. Hollanda’da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya’da yaşadık, İtalya’da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz.”

MAZLUMLAR ÇAĞIRDI



“Oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsınlar koysunlar. Ölmek var, dönmek yok.

Bunların sözlerine inanılmaz. Biz dedik ki... ‘STK’larımızla bu yola devam ederiz. Biz batıda teşekkür beklerken sınırlarımızda terör koridorları oluşturmaya başladılar.

Zalim Esed’in davetine gerek yok. Biz o mazlum milletin davetiyle varız. Ne var... Fırat’ın doğusunda terör devleti kurma hazırlıkları var. Libya’da bizi dışlamak istediler. Ama meşru yönetimlerin davetiyle oradayız.”

Başkan Erdoğan Malatya’da ağaç dikme etkinliğine katıldı.

YAPTIRIMIN NEYSE GEÇ KALMA YAP



Başkan Erdoğan S-400 denemeleri ve Azerbaycan’a destekle ilgili Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulunan ABD’ye sert cevap verdi. Erdoğan şunları söyledi:

“F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. ‘S-400’leri Rusya’ya geri gönderin’ dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki ‘Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye’ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.’ Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz Türkiye’yiz Türkiye.”

“Avrupa’da yükselen ırkçılığı ortaya çıkardığımız için bizi hedef haline getirdiler. Tek gayemiz inancımızın gereğini yerine getirmek. Türkiye, mazlumların hamisi, hakkın ve haklının destekçisi olarak gönüllerde taht kurmuştur. Bundan sonra da sorumluluklarımızın gereğini yapacağız. Bu kutlu yürüyüşü durduramazlar.”

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ AÇILIYOR



Erdoğan Malatya’ya yapılan yatırımlarla ilgili müjde verdi: “Buradan müjdeyi verelim. 15 Aralık’ta Kömürhan Köprüsü’nü trafiğe açıyoruz. Depremden sonra 5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Elazığ ve Malatya’da 9 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımıza evlerini teslim eden bakanlığımızı tebrik ediyorum.”