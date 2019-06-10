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10 Haziran 2019 Pazartesi 17:31 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın yıl dönümüne ilişkin mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın yıl dönümüne ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a mesaj gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşları arasındaki yerini almıştır." değerlendirmesini yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a mesaj gönderdi. 

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşları arasındaki yerini almıştır.

Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, savaş ve doğal afetlerin olumsuz etkileri sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılayın, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum.

Barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden Türk Kızılayın gücünü bizlerin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

(AA)

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