Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Atina'ya açık uyarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlama programında konuştu. Başkan Erdoğan’ın gündeminde Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler vardı. Yunanistan’a ve Batılı ülkelere seslenen Başkan Erdoğan, “Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz’de de Ege’de, Karadeniz’de hakkı olanı alacaktır” dedi. Başkan Erdoğan, “Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHTE KABADAYILIK!



Yunanistan’ın Akdeniz’deki hukuksuz girişimlerine ve kışkırtıcı tavırlarına değinen Başkan Erdoğan, Bizans İmparatorluğu’nun mirasının Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı’ya geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Bizans’ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce Anadolu’yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.”

ARTIK SABIR KALMADI



Başkan Erdoğan, Yunanistan’a ve AB’ye uyarılarda bulunarak “Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkânları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin” diye konuştu.

Erdoğan, helikopterle Ahlat’tan Malazgirt’e gidişinde kendilerine eşlik eden ATAK helikopteri ve Alparslan kuyruk isimli helikopteri selamladı.

Sultan Alparslan figürü havadan böyle görüntülendi.

442 METRELİK ALPARSLAN FİGÜRÜ



Tarım ve Orman Bakanlığı, Ahlat’ta milli parkın bitişiğindeki alana Sultan Alparslan’ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir silüetini yaptı. Başkan Erdoğan eserle ilgili şunları söyledi: “Geleceğe bıraktığımız her eseri bu topraklara vurduğumuz kutlu birer mühür olarak görüyoruz. Hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Tüm hayatlarını istismarla, riyakarlıkla, yalanla geçirmiş olanlar eser ve hizmet siyasetinin manasını elbette bilemez. Milletin sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle üzülmeyi dahi beceremeyenlerin gönüllerinin bağlı olduğu mecralar açıkça ortadadır. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz.”

EMİNE ERDOĞAN ERZURUM OTAĞINI GEZDİ



Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ahlat’ta Erzurum Büyükşehir Belediyesince kurulan “Erzurum otağı”nı ziyaret etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, otağ önünde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin ve Murat Altundağ tarafından karşılanan Erdoğan, bir süre konuk edildiği alanda, Erzurum’un yöresel “ehram” ürünlerini inceleyerek bilgi aldı. Erdoğan, ziyaretinde, beğendiği ehram ürünleriyle ilgili yetkililerle fikirlerini paylaştı.

YAPARIZ DİYORSAK MUTLAKA YAPARIZ!



NOTLAR

Kutlama programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Erdoğan’ın konuşma yaptığı platformda, “1071 Malazgirt, Kutsal Miras 1071, Kutlu Yürüyüş 2071” yazısı ile tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayrakları yer aldı. Konuşmalardan önce Jandarma Mehteran Birliği konser verdi. Erdoğan’a Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız tarafından Selçuklu Sancağı takdim edildi.

83 MİLYONUN HAYAT KALİTESİ YÜKSELECEK



Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin millete uzun zamandır ihtiyacı olan morali ve kaynağı sağladığını ifade eden Erdoğan, “Bu doğal kaynaktan elde edilecek gelir 83 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesinin yükseltilmesinde, ülkemizin hedeflerine daha hızlı ulaşmasında kullanılacaktır. İnşallah yeni müjdelerle bu başarıyı çok daha ilerilere taşıyacağız. Malazgirt’te başlayan büyük yürüyüşümüzün bu önemli durağı ufkumuzu derinleştirmiş, umudumuzu güçlendirmiş, azmimizi bilemiştir. Rabbimizin önümüze açtığı bu hayırlı yolun bereketiyle artık geleceğimize daha güvenle bakıyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yle görüştü.

BU VATANIN ASIL SAHİBİYİZ



Erdoğan şunları söyledi: “Bugün de farklı cephelerde azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz mücadeleleri aynı ruha borçluyuz. Nasıl dün Türkistan’dan Anadolu’ya akan sadece fetih ordusu değil, adalet ve muhabbet kervanıysa bugün de gittiğimiz her yere bu erdemleri taşıyoruz. Bin yıldır Anadolu’daki her kesimden insanımızın kalplerinde kurulan o güçlü köprü, sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler her defasında milyonları karşılarında tek yürek olarak buldular. Çünkü biz bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz.”