Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Tuzakların hepsini başlarına geçirdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Türkiye’ye saldıranların her zaman hüsrana uğradığını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Türkiye’yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye’yi terörle dize getiremediler, Türkiye’yi darbeyle yıkamadılar, Türkiye’yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye’yi ekonomi ile de alt edemeyecekler. Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken, kimi alanlarda bizi yavaşlattılar. Ama hamd olsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Tuzaklarının hepsini de başlarına geçirdik.”

TÜRKİYE’YLE GÜÇLÜYÜZ

“Yeni dönemin de lokomotifi inşallah AK Parti olacak. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. İnşallah Oruç Reis ile, Fatih ile, Koca Yusuf ile, Kanuni ile, Yavuz ile sürdüreceğiz. Ve tüm bunlarla birlikte inşallah sondaj çalışmalarımızla gelecek çok daha farklı olacak. Biz, kaderi Türkiye’nin kaderi ile Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa, biz varız. Türkiye güçlüyse, biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz.”

BİZE SET ÇEKEMEZLER

“Yeni küresel düzenin inşa edildiği dönemden geçiyoruz. Türkiye, bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarını savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil.”

SOĞUK BASTIRMADAN YARALARI SARACAĞIZ



Erdoğan İzmir depremine ilişkin, “Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız” dedi.

Erdoğan, yaralıların 200 kadarının tedavide olduğunu, diğerlerinin taburcu edildiğini kaydetti. Depremde hayatın kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, şunları ifade etti: “Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız.”

MÜSLÜMANLAR SİSTEMATİK AYRIMCILIĞA UĞRUYOR



Başkan Erdoğan, 1 Kasım 1995’te Bosna-Hersek’teki savaşı sonlandıran Dayton görüşmelerinin başlamasının 25. yıldönümü dolayısıyla İletişim Başkanlığı desteğiyle dijital olarak düzenlenen, “Soykırım: Srebrenitsa’dan Alınan Dersler” başlıklı liderler zirvesine bir videomesaj gönderdi.

DERS ÇIKARILMADI

Erdoğan mesajında, “25 sene önce Srebrenitsa’da katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimiz yakınlarının adalet

TALEPLERİ MAALESEF



Tam olarak yerine getirilmemiş, faillerin çoğu hak ettikleri cezayı almamıştır. Daha vahimi insanlık özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları soykırımdan gereken dersleri çıkarmamıştır” ifadelerine yer verdi.

VEBA GİBİ YAYILIYOR



Başkan Erdoğan, “Dünyanın pek çok yerindeki katliamlar bunun en ağır örneğidir. Irkçı terörizm birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta kimi zaman devlet başkanlığı seviyesinde himaye görmektedir. Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramaktadır. Holokost felaketi sonrasında nasıl Antisemitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir” diye konuştu.

Başkan Erdoğan Samsun-Sivas Demiryolu hattının modernizasyon projesinin açılışını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MODERNİZASYON ÇALIŞMASI



Başkan Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni’ne katıldı. Erdoğan yapılan yatırımla ilgili şunları söyledi:

“Anadolu bir baştan, bir başa demir ağlarla bizim dönemimizde örülmüştür. Samsun-Sivas Rehabilitasyon projesi, Türkiye’nin en büyük demir yolu modernizasyon yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon avroyu bulan bu yatırımın, 153 avroluk kısmı Avrupa Birliği hibe fonlarından karşılanmıştır. Proje kapsamında Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demiryolu hattı yenilendi. 42 adet tarihi köprüden 17’sinde güçlendirme yapıldı. Ayrıca 37 köprü yıkıldı ve yeniden inşa edildi. 121 adet hemzemin geçidin güvenliği sağlandı.”