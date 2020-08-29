Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi Giresun'da! 'Müjdelerin devamı gelecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldıktan sonra gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim” açıklamasını yaptı.

DEVLET HEP YANINIZDA



Başkan Erdoğan Giresun’da incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’in telefonundan Giresunlu afetzedelere seslendi. Erdoğan, “Nasipse pazartesi günü Giresun’da olacağım. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun’da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız. Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun’da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde Giresunlu hemşerilerimiz, kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın” açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Sel ve heyelandan zarar gören araçlardan 160 kadar aracın ederlerini ödemiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte de ödenmeye devam edecek” dedi.

EVLER 1 YILA HAZIR



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Giresun’da selden etkilenen Doğankent’te afetzedelere yönelik, “İnşallah 1 yıl geçmeden de yeni dükkânlarınıza, yeni konutlarınıza geçebileceğiniz inşaatlarınız bitmiş, artık orada daha sağlam, daha güvenli yerlerde oturmuş olacaksınız” dedi. Kurum, “Belediyemiz üzerinden her türlü kira yardımını vermek suretiyle süreci destek olarak yürüteceğiz. İstediğiniz yere taşınmaya da belediyemiz, kaymakamlığımız destek verecekler” diye konuştu.

ERDOĞAN: NATO SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRSİN



Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.