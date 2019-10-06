Başkan, güvenli bölge harekatının adını koydu: Operasyon Barış Pınarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin, sınırları dibindeki terör oluşumlarına asla göz yummayacağını müttefikleri başta olmak üzere tüm dünyaya sayısız defa ilan ettiğini, ancak sürekli oyalanmaya çalışıldığını belirten Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

DEVRİYELER HİKAYE ÇIKTI

“Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. İki ayrı harekatla toplam 4 bin kilometrekarelik bir alanı terör örgütlerinden temizledik. Fırat’ın doğusuyla ilgili de muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikâye olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG’yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bunu açıklayın. Amerikalı yetkililer alenen PKK, YPG’nin birlikte çalıştıkları bir yapı olduğunu da söylüyorlar. Öyleyse sözün bittiği yerdeyiz.

Yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki ‘artık söz bitti.’ Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz.”

DÜNYADAN DESTEK İSTEDİ

“Şayet bugün bu adımı atmazsak yarın karşımıza çok daha büyük sıkıntıların çıkacağı gün gibi aşikârdır. Tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemeyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. Hiç kimsenin bunun için Türkiye’yi suçlamaya hakkı yoktur. Avrupa ve Arap ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı bu ulvi mücadelesinde Türkiye’ye destek olmaya davet ediyorum.”

FIRAT’IN DOĞUSUNU BARIŞ PINARLARIYLA SULAYACAĞIZ

Suriye’de göçlerle yaşanan insanlık trajedisine değinen Erdoğan, Türkiye’nin güvenli bölge politikasının, Suriye halkının kendi evlerine dönüşü konusundaki en makul ve insani yol olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu gerçeği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerinde bizzat yaşayarak gördüklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, oldukça küçük sayılabilecek bu bölgelere bile 360 bin Suriyeli’nin geri dönerek yerleştiğini belirterek, “Amacımız, Fırat’ın doğusunu da altını çiziyorum barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede, 1 milyonu yeni inşa edeceğimiz yerlerde, 1 milyonu da mevcut yerleşimlerde olmak üzere 2 milyon kişiyi iskân etmeyi planlıyoruz. Planlarımız hazır, projelerimiz hazır. BM Genel Kurulu’nda, ikili yaptığımız görüşmelerde devlet başkanlarına bunların kitapçıklarını teslim ettim” diye konuştu.

YARGI REFORMU İÇİN UZLAşMA CAĞRISI

Başkan Erdoğan, Meclis gündemine getirilen Birinci Yargı Reform Paketi’yle ilgili partilere, mümkün olan en geniş uzlaşmayla yasalaşması çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan, yeni yasama döneminin başladığını hatırlatarak, Meclis’ten en büyük beklentilerden birinin, yargı reformu tekliflerinin sonuçlandırılması olduğunu vurguladı. Yargı reformu strateji belgesindeki taahhütler doğrultusunda hazırlanan ilk paketin tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulduğunu ifade eden Erdoğan “Amacımız böylesine önemli bir konunun Genel Kurul’dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir. Böylece milletimizin adalet ve hukukun işleyişinde etkinliğin sağlanması beklentisine en tatminkâr cevabı verebileceğimize inanıyorum” dedi.

İCRAYLA ÇOCUK TESLİMİ KALKACAK

İkinci yargı paketinin de partilerin incelemesine açılacağını belirten Erdoğan, paketin içeriğiyle ilgili bilgiler verdi. Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

İdarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden sulh yoluyla çözülmesi hedefleniyor. n Tüketici mahkemelerinde açılan davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor.

Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması da ikinci pakette yer alıyor. n Noter ve noter yardımcılığı için sınav getirilmesi, bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin noterlikte yürütülmesi değerlendiriliyor.

Yoksulluk nafakasıyla ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenle ikinci pakette yer alıyor.

50+1 SİSTEMİN OMURGASIDIR, KONU KAPANDI

Başkan Erdoğan, Türk siyasi tarihinin en büyük yönetim reformunu yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ülkeye kazandırdıklarını söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Birinci yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çok uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur.”

MİLLETE BORCUMUZDUR

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. Bu bir borç gibidir. Kime, millete. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Ve bu iş bitmiştir.”

CHP’YE BİR ŞEY ÇIKMAZ

Erdoğan, CHP’ye de seslenerek: “CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50 sınırının konulması rastgele tercih değildir. Gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz.”

TÜRKİYE ARTIK KRİZLERE DİRENÇLİ

Güçlü büyüme performansı, sağlam kamu maliyesi ve küresel krizlere karşı dirençli yapısıyla Türkiye’nin daha önce benzer şartlara sahip olduğu devletlerden pozitif yönde ayrıştığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: Türkiye ekonomi alanında 17 yıl öncesinden çok farklı bir konumda. Hayata geçirdiğimiz ekonomik reformlarla ülkemizin çehresini değiştirdik. Sadece rakamlara baktığımızda dahi, Türkiye’nin 2000’ler öncesiyle mukayese edilemeyecek bir büyüklüğe, bir güce, bir üretim kapasitesine kavuştuğu anlaşılıyor.” Türkiye, kazanımlarını korumakla kalmamış, cari açık gibi müzmin bir sorunu da çözebilme başarısı göstermiştir. Bugün Türkiye, son dönemde aldığımız tedbirler sayesinde küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyor.

FAİZ VE ENFLASYON YENİDEN İNİYOR

Başkan Erdoğan, Gezi eylemleri sürecinde faizin ve enflasyonun tırmanışa geçtiğini hatırlatarak, “Şimdi ise yeniden hamdolsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır. Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5’in, işsizliği de yüzde 10’un altına indirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

MHP’YLE YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLECEK

Başkan Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Erdoğan, bu vesileyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye AK Parti olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘BEYEFENDİNİN TALİMATI’ DENİYOR HABERİM YOK

Partinin delege ve yönetim yapısının yeni bir anlayışla şekillendirileceğini belirten Başkan Erdoğan, “Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip, her şeyi bir üste özellikle de şahsıma havale etme kolaycılığına kaçmaya da hakkı yoktur. Bu tabii bizi ciddi manada üzüyor. ‘Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istedi’ haberimiz yok ama bunun istismarını yapanlar var. Bunları da buradan sizlerin şahsında tüm milletime özellikle duyuruyorum. Fırsatçılara imkân vermeyeceğiz” dedi.

TEŞKİLATLARDA DEĞİŞİM MESAJI

Erdoğan şunları söyledi: “Unutmayan bir bilinçle davamıza sıkı sıkıya sarılmakta kararlıyız. AK Parti saflarına katılan erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, her kesimden her anlayışta insanımızı işte bu büyük medeniyet davamıza ortak etmekle mükellefiz. Bu kapıdan girmiş herkesin, özellikle kadın kardeşlerimizin ve gençlerimiz ülkemize, dünyaya, hayata bakışıyla pratikleri konusunda olumlu yönde bir değişim sağlamayı başarmış olmalıyız. Şayet bunu temin edememişsek işimizi eksik yapıyoruz demektir.”

DAVAYA HİZMET EDENE KAPI AÇIK

AK Parti’nin kapısının büyük medeniyet davasının heyecanını paylaşan herkese sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Her AK Partilinin önünde de görev alma, sorumluluk üstlenme, partisine, ülkesine ve davasına hizmet etme konusunda tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Birlik, beraberliğimiz kardeşliğimiz, en büyük gücümüzdür. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize, hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse milletimizle aramıza giremez” ifadelerini kullandı.