Başkan Erdoğan'ın S-400 açıklamasına dünya basınından büyük ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’da katıldığı Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından uçakla yurda dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, ABD ile gerilime neden olan S-400 anlaşması ile ilgili, ''Rusya ile S-400 konusunu da görüştük. Bu konuda kararımız nettir. S-400’den taviz vermeyeceğiz. Bura kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Rusya, bize vereceği kredide her türlü kolaylığı göstermiş ve gerçekten uluslararası piyasada olmayan faiz yüzdeleriyle bize bir kredi vermiş. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz. Böyle bir şeyi yapamayız. S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek.'' ifadelerini kullandı.



ABD'nin F-35 şantajı ile sonlandırmaya çalıştığı ve Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü S-400 anlaşması konusu dünya gündeminden düşmezken Erdoğan'ın, ''S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek.'' açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.



Reuters (Londra merkezli uluslararası haber ajansı), Times of Israel (İsrail), The Jerusalem Post (İsrail), Al Jazeera (Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu) , TASS (Rusya Devlet Haber Ajansı), France24 (Fransa), Press TV (İran Devlet Televizyonu), Kathimerini (Yunanistan)... gibi uluslarararsı birçok medya kuruluşu, ABD'nin anşlaşmaya yönelik tutumunu hatırlatarak Başkan Erdoğan'ın net tavrını okuyucuları ile paylaştı.

(star.com.tr)