Başkan Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken DHKP-C'li çıktı

Zanlının yakalandığı dakikalarda, açlık grevinde ölen Ebru Timtik’e sözde destek vermek amacıyla Erdoğan’ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul’dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs, Kısıklı’ya varmadan yolda durduruldu ve 21 şüpheli yakalandı.

SOSYAL MEDYAYI YÖNETMİŞ

İfadesi alınan M.K., “Örgütle işim olmaz” dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.’nın sosyal medya hesabından “Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_” isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı. Grup Yorum’a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi. Şüphelinin, Başkan Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.