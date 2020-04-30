Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup: Umuyoruz ki Kongre ve ABD basını bu dayanışmayı kavrar

Türkiye, pandemiyle mücadelede kullanılmak üzere ABD’ye tıbbi yardım gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardım kolileriyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump’a bir de mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a ‘değerli dostum’ diyerek hitap ettiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ



“Gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum.”

GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRECEK



“Salgın vesilesiyle daha da güçlenen ve çeşitlenen iş birliğimizin yarattığı olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ikili ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir.”

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği mektubu ABD’li yetkililere teslim etti.

‘ONUR DUYDUK MİNNETTARIZ’



ABD’ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne indi. Uçağı, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı. Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır.” sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı. Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.

İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK



Reeker, “ Türkiye’nin bu son derece cömert yardımını kabul etmek benim için onurdur. Türkiye ile işbirliğimizi ve virüse karşı ortak mücadelemizi devam ettirmeye kararlıyız. Bir kez daha bu hediyesi için Türkiye’ye, Amerikan halkı ve Başkan Donald Trump adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘CÖMERT BAĞIŞ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ’



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar. Cömert bağışı için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.” dedi. ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan da, “Türkiye’ye, NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz” açıklaması yaptı.

KUTÜ’L-AMARE MESAJI



Başkan Erdoğan, 104 yıl önceki Kutü’l-Amare zaferinin yıldönümünde bir mesaj yayınladı: Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kutü’l-Amare Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlu olsun.

G.AFRİKA’YA YARDIM



Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti’ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandığı belirtildi.