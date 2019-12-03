Başkan Erdoğan'dan termik santral vetosu ile ilgili net mesaj: Fırsat veremeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO toplantısına katılmak üzere Londra'ya gidiyor. Başkan Erdoğan, kritik görüşmeler yapacağı zirve öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalar yaptı. Açıklamasında baca düzenlemesini veto etme kararında etkili olan sebep için "İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. " dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren 7193 sayılı "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u bir kez daha görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına gönderdi.
Başkan Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, şunları kaydetti:
"İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur."