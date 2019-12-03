Başkan Erdoğan'dan termik santral vetosu ile ilgili net mesaj: Fırsat veremeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren 7193 sayılı "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u bir kez daha görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına gönderdi.

Başkan Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, şunları kaydetti: