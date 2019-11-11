Başkan Erdoğan'dan 'temel atmama töreni'ne sert tepki! Millete hizmet bünyelerine ağır gelir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''11 milyon fidan toprakla buluşuyor'' etkinliği kapsamında fidan dikim törenine katıldı.

Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "temel atmama" törenine tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"İBB Başkanı seçildiğimde İstanbul'da kokudan geçilmeyen Haliç'i, su akmayan evleri, çöp, çamur ile anılan İstanbul'u devraldık. Gece gündüz çalışarak İstanbul'u yaşanabilir bir hale getirdik. Atık yönetiminde şehrimize çağ atlattık. İstanbul'da yaptığımız temel atma törenleri saymakla bitmez.

Temel atmama töreni yapıyor. Bunlar temel atma gibi işlere zaten yabancılar. Şahsım temel atma törenine değil daha çok açılışa giderim. Ama bunların yaptığına bakın, temel atmama töreni. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir.

Bu yaklaşımın adı İstanbul'u gelecekte yeniden kokuya, perişanlığa mahkum etmektir. Biz, 25 yıl önce İstanbul'un 2050'ye kadar olan sorunlarını çözecek adımlarını atmıştık. Şimdi de hayata geçiriyoruz. İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. Kendi alanında dünyanın en modern örneği bir tesis kazandıracaktık. Tabii hizmet vizyon meselesidir.

Milletimiz bütün bunları takip ediyor. İnşallah vakti geldiğinde hepsinin de hesabını birer birer soracaktır."