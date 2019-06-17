Başkan Erdoğan'dan Mursi açıklaması

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Doğrusu ben de arabadan inerken aldım. Maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve demokratik yollarla, yüzde 52 oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi, şuanda demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir eda ile tamamıyla bir darbeyle Mısır'ın başına geçen şuandaki zalim Sisi, bildiğiniz gibi 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülüktür.

İşte bu sürecin ne yazık ki şurada yaklaşık hemen hemen 5 yılı buldu değil mi? 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum ve bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu."

MUHAMMED MURSİ'NİN HAYATI VE BİLİNMEYENLERİ

(DHA)