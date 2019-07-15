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  3. Başkan Erdoğan'dan müjde! 15 Temmuz vakfı kuruluyor

Başkan Erdoğan'dan müjde! 15 Temmuz vakfı kuruluyor

Başkan Erdoğan'dan müjde! 15 Temmuz vakfı kuruluyor

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda konuştu. Bu milletin yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak ve canlı tuttuğunu, bundan sonra da öyle olacağını dile getiren Erdoğan şehit yakınları ve gazilere müjdeli haberi verdi.

Başkan Erdoğan konuşmasında

 "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diyorum." 

(AA)

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