Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Ağzından çıkanı kulağın duysun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, koronavirüs önlemleriyle ilgili “Salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelebilir. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum” dedi. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına değinen Erdoğan, “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Buna kimsenin hakkı yok, yasalarımız da müsaade etmiyor” diye konuştu. Erdoğan, birçok spekülasyonun yapıldığını; devletin para toplamaya, dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar olduğunu da belirterek “Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer duymuyorsa milletimiz bunlara cevabını verir” uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısına telekonferansla katıldı.

EVİNİZDEN ÇIKMAYIN



“Türkiye’de de dün akşam itibariyle 13 bin 531’i, vefat sayısı 214’ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Kurumlarımız ihlaller ve ihmaller karşısında gerekeni yapıyor. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının, aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz. Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız.”

‘ŞEHİR İÇİNE KISITLAMA’



“Şehirlerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içinde de benzer şeyleri devreye sokabiliriz. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya (Biz bize yeteriz Türkiyem) katılmaya davet ediyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Buna kimsenin hakkı yok. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.”

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ



“Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan’ın 20’sinde İkitelli’deki şehir hastanemizi açacağız. Milletimize kurallara riayet edeceği hususunda güveniyoruz. Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz. Özellikle maske üretiminde okullarımızdan MSB’ye kadar gerek N95 gerek diğer maske üretimlerinde yoğun bir çalışma içindeyiz. Ülkemizde ve dost ülkelerin taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum.”

PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin’le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve koronavirüs salgını ele alındı.