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  3. Başkan Erdoğan'dan Külliye'de İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile önemli görüşme

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile önemli görüşme

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile önemli görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmesi başladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

EN ÖNEMLİ MESELE LİBYA

Türkiye ve Rusya Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter ise, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıklamıştı.

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