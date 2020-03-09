Başkan Erdoğan, AB temsilcileriyle bir araya gelmek üzere Belçika'ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek. Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile Brüksel'de yüz yüze görüşecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Erdoğan'ın gündeminde Türkiye-AB ilişkileri ve Yunanistan sınırında yaşanan sığınmacı krizi bulunuyor.

Ankara, sığınmacılar konusunda Avrupa'nın adil yük ve sorumluluk paylaşımında bulunmasını ve uluslararası yükümlülüklere uyulmasını istiyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede bu konuların altını özellikle çizdi. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında göç konusundaki düzenlemenin artık işlemediğini belirtti.

AB İLE SIĞINMACI DİPLOMASİSİ



Öte yandan, Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hırvatistan Başbakanı ve aynı zamanda Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Andrej Plenkovic ile de görüştü.