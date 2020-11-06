Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bilmediğin iş hakkında neden konuşuyorsun?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. CHP’nin depremle ilgili eleştirilerine sert cevap veren Başkan Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat, oraya yaptığı turistik ziyarette, ‘5 gün oldu, enkaz hâlâ kaldırılmadı’ diyor. Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun? Sus da adam sansınlar” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

O YAVRU NASIL KURTULURDU



“Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp, günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun, orada hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım ve sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz.”

MEVZUATI DEĞİŞTİRDİK



“Büyük Marmara Depremi’nin ardından başlanan mevzuat düzenlemelerini hükümetlerimiz döneminde geliştirerek sürdürdük. Farklı kurumlara dağılmış imkan ve yetkileri bir araya getirerek her depremde en ön safta yer alan AFAD’ı biz kurduk. Niye? İstedik ki bütün bu STK’leri bir araya getirelim ve buralarda, etki alanlarında bir zafiyet oluşmasın.”

4 BİN ÇADIR HAZIR DURUMDA



Erdoğan, Kızılay ve AFAD’ın yaklaşık 4 bine yakın çadırla İzmir’de hazır olduğunu, yoğun şekilde çadır kurulumlarının yapıldığını dile getirdi. Süreci çadırda geçirmek isteyen vatandaşlara “Hayır, çadır yok” denmediğini belirten Erdoğan, “KYK yurtlarını hazır hale getirdik. Ama vatandaşlarımız çadırları daha çok tercih ettiler” diye konuştu.

1 MİLYON YENİ ÜYE, 1 MİLYON FİDAN



Erdoğan, 3 Kasım Salı gününün AK Parti’nin iktidara gelişinin 18’inci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Bu vesileyle yıl içinde yaptığımız 1 milyon yeni üyemizi bütünüyle temsilen bir milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Ancak İzmir depremi sebebiyle bu programın tören kısmını iptal ettik. 1 milyon fidanı toprakla buluşturma çalışması ise şu anda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda her 3 Kasım’da 1 milyon yeni üyeyi temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

1 MİLYON 400 BİN METREKARE REZERV ALANI



Erdoğan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda inşaatlara başlayacak. İstiyoruz ki zemin sorunu olmasın. Bütün oradaki zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımız buna göre atılıyor. Genişleme noktasında daha farklı rezerv alanlarını oluşturmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

5 MİLYON KİŞİYE 15.5 MİLYAR YARDIM



Erdoğan, “Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik. Hiçbir meblağ insanımızın canından daha kıymetli değildir. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor” diye konuştu.