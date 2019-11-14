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  3. Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'mektup' cevabı: Haber vermek lazım

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'mektup' cevabı: Haber vermek lazım

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'mektup' cevabı: Haber vermek lazım

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'na cevabı verdi. Başkan Erdoğan, mektup nedeniyle kendisini eleştiren CHP liderine yönelik, "Mektup iade edildi diye haber vermek lazım" dedi.

ABD dönüşü gazetecilerle açıklamalarda Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli noktalara değindi.

Son günlerde gündemi meşgul eden ve Başkan Erdoğan'ın 'iade' edeceğini söylediği mektup da konu başlığı olarak ele alındı.

Bir gazeteci Başkan Erdoğan'a mektubun iade sürecini sordu. "Trump ne tepki verdi?" verdi. Başkan Erdoğan, "Trump'ın bir tepkisi olmadı" derken, mektup konusunda kendisini eleştiren Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı. 

"KILIÇDAROĞLU'NA HABER VERMEK LAZIM"

Başkan Erdoğan, "Tepkileri olmadı. Böyle bir teröristle ABD Başkanı'nın görüşme yapmasını ben yadırgıyorum. Bunu basın toplantısında söylediğime göre ikili toplantıda hayli hayli söyledim. ABD gibi bir ülkenin başkanı böyle bir teröristle nasıl görüşür? Biz bu şekilde uluslararası terörle mücadeleyi nasıl yürüteceğiz? Bir terörist önemli bir devletin başı ile görüşebiliyorsa ve arabuluculuk için de böyle bir terörist teklif edilebiliyorsa bu işin suyu çıkmış demektir. Bu şekilde bir yere varmak mümkün değil. Yani terörü akladılar pakladılar. Tabi Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye bir haber vermek lazım" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan  Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleşen ABD ziyareti için 3 Kasım'da yaptığı açıklamada "Diplomatik yollardan özür dilenmesi gerek. 'Bu mektupla amaç aşılmıştır' demeliler. Ancak böyle olursa Erdoğan ABD'ye gitmeli" demişti.

TRUMP'IN MEKTUBU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Başkan Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD- PG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile müzakere etmesini istemişti.

Başkan Erdoğan'a dair skandal ifadeler yer alan mektup Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Erdoğan, mektubu Trump'a iade edeceğini söyledikten sonra 13 Kasım'da gerçekleşen ABD ziyaretinde mektubu iade etmişti.


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