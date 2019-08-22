Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kıbrıs tepkisi: Sana Türk bayraklarını tanıtacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede bulunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Demek sen oradaki gemilerimizde bulunan bayrakları tanımıyorsun, sana bu bayrağı tanıtacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"ARAMA FAALİYETLERİNE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

"RUM KESİMİ GERÇEKÇİ BİR UZLAŞMA ZEMİNİNE GELİRSE ÇÖZÜM YOLU AÇILIR"

Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır.

"GEREKLİ DERSLERİ ALMIŞ OLMALILAR, ALMADILARSA GEREKEN CEVABI VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını sınamak isteyenler, şu ana kadar gerekli dersleri almış olmalılar. Hala ders almayanlara da gerekli cevaplar vermekten çekinmeyiz. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez.

Tabi ki şunu da üzülerek söylüyorum. Ülkemizde ana muhalefet partisinin başındaki zat malesef oradaki silahlı kuvvetlerimize ait gemilerimizi, bunun yanında sondaj ve sismik araştırma yapan gemilerimizi herhalde başka yabancı, düşman bayraklarla karıştırmak suretiyle bizim orada bulunmadığımızı söyleyecek kadar gözü var ama görmüyor.

"TÜRKİYE ORADA YOKMUŞ!"

Amerika oradaymış, Fransa oradaymış, Katar oradaymış, şu oradaymış, bu oradaymış... Ama olmayan tek ülke Türkiye'ymiş.

"DEMEK Kİ ORADAKİ DEVASA TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİMİZİ TANIMIYORSUN"

Her şeyden önce kendisini bir gözden geçirmesi lazım. Ve orada bulunan silahlı kuvvetlerimize ait fırkateynlerimizden tutunuz, oradaki iki sondaj gemimiz devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum.

"SANA BU BAYRAĞI TANITACAĞIZ! İSTESEN DE İSTEMESEN DE TANITACAĞIZ"

Demek ki Türk Bayrağı'nı bu da tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de, istemesen de tanıtacağız. Biz orada bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz.