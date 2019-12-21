Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kanal İstanbul cevabı: Önümüzdeki hafta ihaleyi yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz ve milletimiz ile ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları bozarak yolumuza devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız.

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor, biz bunu yapacağız.

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"KANAL İSTANBUL'A BAŞLIYORUZ"

İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır.

Son dönem verilerine baktığımızda ekonomideki olumlu gelişmeleri görüyoruz. İhracatımız 180 milyar doları bulurken turist sayısında 50 milyon üzeri yeni rekor bekliyoruz. Ülkemiz 3. çeyrekte yeniden büyüme dönemine girdi, sanayi üretimindeki artış eğilimi devam ediyor. Son açıklanan verilerle istihdam ceplesinden de olumlu haberler geldi. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1,5 yılın zirvesini gördü. Meclis'te kabul edilen 2020 bütçesi yeni bir dönemin müjdecisidir.

Birlik ve beraberliğimize kasteden saldırıların biri bitmeden diğeri başlıyor. Bir yandan vatandaşımıza hizmet etmeye, bir yandan mazlumlara kol kanat germeye çalışıyoruz.

Denizlerimizle ilgili anlaşmalarımızdan birileri rahatsız oluyor, siz kimden yanasınız?

Türkiye'yi hep birlikte büyütüp geliştirecek 2023 hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz, bu ülke hepimizin.

Kimse istiklalimizi ve istikbalimizi elimizden alamaz. Bunu yapmaya hiçbir zaman güçleri yetmedi, yetmeyecek.

İstanbul-İzmir arası 3,5 saat, nerelerden nerelere geldik.

Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorunu parçalayıp attık.