Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Çubuk tepkisi: Şehit cenazesine istismar için gittin

Osman Nuri Cerit

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampının açılışında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesine istismar amacıyla gittiğini söyledi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Şehit cenazesine katılmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak seçim sürecinde kendini PKK’nın güdümünden kurtaramamış, PKK ile işbirliği yapmış ve bu konuda atması gereken adım daha dikkatli olması gerekenler, daha özenli hareket etmek zorunda olmaları gerekir. PKK’nın siyasi görüntüsü olan HDP ile işbirliği yapmışsın. Bunu yutalım mı? Yutmayacağız söyleyeceğiz. Dağ ile anlaşacaksın, dağ ile el tutacaksın, dağ sana talimat verecek ondan sonra da kalkıp Çubuk’a şehidimin cenazesine gideceksin.”

AİLE GELMENİZİ İSTEMEDİ

Erdoğan şöyle devam etti: “Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil. Kalkıyorsun o köyü terörist olarak ilan ediyorsun dolaylı yollardan. Şişli'de bir kız yurduna saldıracak kadar gözü dönen CHP'lilerin Çubuk halkını terörist diye yaftalamaya hakkı yoktur. Kaldı ki aile zaten gelmenizi istemiyor, bir de o var. Hiçkimsenin biz şiddete maruz kalmasını tasvip etmeyiz. Bay Kemal, Hacı Bektaş’ta bizim bakanımız Bekir Bey’e senin gözlerinin önünde nasıl saldırıldığını, darp edildiğini biliyoruz. Besleme medyanızın nasıl başlıklar attığı, bunların hepsi bizim gündemimizde var."

İSTANBUL'UN TAKİPÇİSİYİZ

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimde yüzde 51.7’yle karşısındaki dörtlü ittifaka fark attığını belirten Erdoğan, İstanbul seçimlerinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “İstanbul ve Ankara önemle üzerinde durulması gereken yerler olarak öne çıkıyor. Esasen biz İstanbul ve Ankara’da kaybetmedik. İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde AK Parti, birinde MHP; 25 ilçeyi Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Kalan 14 ilçede de muhalefet ipi göğüslemiştir. 25’e 14 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki toplam 312 üyeden 176’sı AK Parti’ye, 4’ü MHP’ye 132’si ise diğer partilere mensuptur. Ankara’da da durum farklı değildir."

GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Erdoğan şunları söyledi: "CHP demokratik hakların kullanılmasında daima sınıfta kalmıştır. CHP’liler, seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. İstanbul’da verdiğimiz mücadele sayesinde, 15 bin oyu gasp edilmekten kurtarmamız dahi itirazlarımızın ne kadar yerinde olduğumuzu göstermiştir. 30 bin fark diyorlardı, bu düşe düşe 13 bine kadar düştü, daha da düşecek. İşçi statüsünde diyebileceğimiz kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur bugüne kadar uygulanmış bir şey değildir. İş Bankası, Şeker Bank, Garanti Bankası gibi bu bankaların yüzlerce binlerce mensubu buralarda memur statüsünde görev almıştır. Şimdi dün İş Bankası bir açıklama yapmıştır. 'Bunlar bilgimizde değildir' vesaire... Biz sizin görevlilerinizin buralarda görev aldığını söylüyoruz. Partimize verilen oyların takibini elbette yapacağız."

CHP’Lİ BELEDİYELERDE İŞÇİ KIYIMI BAŞLADI

Erdoğan şunları söyledi: “CHP’li kabul edilebilecek belediyelerde hemen işçi kıyımları başlamıştır. Sen diyorsun ki, hangi partiden olursa olsun kimse bizim kazandığımız belediyelerde işlerinden atılmayacaktır diyorsun. E ne oldu? Şu anda atılıyor, kapıya konmaya başladılar. Hani nerede müdahalen? Asgari ücret ilan ediyorsun. Ne asgari ücreti ya, biz ilan ettik. Kimi aldatıyorsun?

Milletimiz diyor ki; içime sinmedi

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “İçimize sinse de sinmese de YSK’nın kararına saygı duyacağız. Şöyle bir şey konuşuluyor. 'AK Parti umudunu kesti.' Şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimiz diyor ki bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin. Ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım."

HER ALANDA DEĞiŞiM

Yüzde 44,4'le AK Parti'nin yerel seçimde en yüksek ikinci oy oranına ulaştığını belirten Başkan Erdoğan, "Değişim hayatın gerçeğidir. Her alanda ihtiyaç duyulan değişimleri yapacağız. Birileri istediği için değil ihtiyacımız olduğu için" dedi. Bazı eleştirilerde de bulunan Başkan Erdoğan, "Bu teşkilatın ahlakından mahrum olanlar kendilerini hiçbir zaman anlatamayacaklar. Nerede neler döndüğünü biliyoruz. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim boyunca neredeydi. Bu davaya gönül verenler davanın sır küpü içinde kalmalıdır" diye konuştu.

ELİMİ KİRLETMEM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Çamlıca Camii ile ilgili sözlerine cevap veren Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Hangi akıllının başına İstanbul’da Çamlıca’nın tepesine 60 bin kişilik bir cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim’ gibi bir hezeyanı dile getiriyor. Ben öptürmem, çünkü temiz elimi kirletmem.”

TÜRKiYE ORTAK PAYDASINA DAVET

Başkan Erdoğan, "Gün 82 milyon olarak bir olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Bizim nazarımızda 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' ilkesine inanan herkes Türkiye ortak paydasında zaten buluşmuş demektir. Cumhur İttifakı da işte bu ortak paydanın lokomotifidir. Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

ABD iLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Erdoğan, ABD ile S400 meselesinde ciddi görüş ayrılıkları içinde olduklarını ifade ederek, “Amerika’nın ısrarla bölücü terör örgütüyle birlikte hareket etmeye kalkmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Kim ne derse desin. Bizim için asıl önemli olan ülkemizin ve milletimizin istiklali ve istikbalidir. Bu uğurda 15 Temmuz’da canını ortaya koymuş bir millet olarak, Suriye’deki terör bataklığına dönük adımları atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

AB, 'iSTEMiYORUZ' DESiN iŞi BiTiRELiM

Erdoğan, AB'yle ilgili "Tüm kriterler yerine getirilmiştir. Buna rağmen tam üye olamamasının sebebi birliğin izlediği tutarsız politikalardır. Türkiye’yi istemiyor musunuz? Tamam, ‘istemiyoruz’ deyin işi bitirelim” dedi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan etmesi ile ilgili de, “Yanlış kılavuz seçtiği için yanlış konuşuyor. İtham edilemeyecek tek ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.