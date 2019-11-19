Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Anaokul öğrencisine anlatılır gibi kendisine anlatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi.İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri...

TANK PALET FABRİKASI

Tekrar açıklıyorum... Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk iş birliğinden oluşan BMC'ye devredildi. Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti devlette. Sadece işletme hakkı devredildi.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

Elbette ülkemizdeki her bir işsiz kardeşimiz bizim de üzüntü kaynağımız. Ama 'bal bal' denilerek ağız tatlanmıyor. AK Parti döneminde istihdam 9 milyon artmasına rağmen işsizlik oranımız yüzde 14 seviyesindedir. İstihdam artıyor diyoruz, bu kişi rahatsız oluyor. Yüksek işsizlik oranının ekonomik saldırıların ötesinde sebepleri vardır. İşsizlik rakamlarının yüksek nedeni iş gücüne katılım oranındaki artıştır. 2002'ye göre 2018'de iş gücüne katılım oranı 3.6 puan artmıştır.

EMEKLİLİK MAAŞLARI