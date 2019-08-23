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  3. Başkan Erdoğan'dan kayyum açıklaması: Seyirci kalmayacağız

Başkan Erdoğan'dan kayyum açıklaması: Seyirci kalmayacağız

Başkan Erdoğan'dan kayyum açıklaması: Seyirci kalmayacağız

Başkan Erdoğan: "Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz." dedi. 

Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız'

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