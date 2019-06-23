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  3. Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimi sonucuyla ilgili ilk mesaj

Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimi sonucuyla ilgili ilk mesaj

Başkan Erdoğan'dan İstanbul seçimi sonucuyla ilgili ilk mesaj

Başkan Erdoğan İstanbul seçim sonucuyla ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan İstanbul seçim sonucuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. İşte Başkan Erdoğan'ın ilk açıklamaları:

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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