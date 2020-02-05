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  3. Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un o iddialarına flaş yanıt

Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un o iddialarına flaş yanıt

Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un o iddialarına flaş yanıt

Başkan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin, "Özellikle kendi grubuma söylüyorum, burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratlen hepiniz dava açmalısınız. " dedi.

Meclis'in yasama yetkisini birilerinin yere çalmaya hakkı yoktur. 15 Temmuz'un ardından askeri mahkemeleri kaldırdık. TBMM'de sürekli bir tuzak kuran bir zihniyet var. Demokrat gözüken jakoben bu zihniyetin yeni oyunuyla karşı karşıyayız. Özellikle kendi grubumuza sesleniyorum. İlker Başbuğ'un açıklamalarına karşı  parlamentonun hukukunu korumak suretiyle hepiniz dava açmalısınız.Meclis'in hukukunu korumalısınız. Bu boru göstermeye benzemez.

Meclis ve milletvekilleri aşağılayarak sadece darbe zihniyetine hizmet edilebilir.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Bir tv kanalında soruları yanıtlayan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

* 26 Haziran 2009’da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran’ı 26’sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok biz bundan 26 Haziran sabahı 2009’daki toplantıda haberimiz oluyor.


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