Başkan Erdoğan'dan İdlib'te askerimize yapılan alçak saldırı hakkında flaş açıklama!

Başkan Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik.

Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

Ülkelerin gelenek ve göreneklerindeki zenginliği ortaya koyan çalışmalara Türkiye olarak biz de iştirak ediyoruz.

Bu sanatçılarımız tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerilerle her türlü teşekkürü hak ediyorlar.

Bizim medeniyetimiz her şeyden önce aşk medeniyetidir. Aşk bu toprakların mayasıdır.

178 ülke içinde en çok kültüre sahip ilk 5 ülke içindeyiz.

Ahilik geçmişte kalmış bir nostalji değil bugün de hayatımızda yerini koruyan bir değerler silsilesidir.

Talebelerine doğruluğu, kanaati öğreten bir mektup olan ahilikte usta çırağını evladı gibi görür, kollar.

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