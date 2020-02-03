Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9857
  • 6,6306
  • 304.875
  • 119070
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısına ilişkin ilk açıklama: F-16'larımız bölgeyi vuruyor

Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısına ilişkin ilk açıklama: F-16'larımız bölgeyi vuruyor

Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısına ilişkin ilk açıklama: F-16'larımız bölgeyi vuruyor

Başkan Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'dan İdlip'te meydana gelen 4 askerimizin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin; "Saldırının cevabını misliyle verdik, vermeye devam edeceğiz. Şu an F-16'lar bölgeyi vuruyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yaptı. İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından ilk açıklamasını yapan Erdoğan, bölgede harekat başlatıldığını ve 30 ila 35 civarında rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

F-16'LAR BÖLGEYİ VURUYOR

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saldırının cevabını misliyle verdik, vermeye devam edeceğiz. Şu an F-16'lar bölgeyi vuruyor. 

Saldırılarla kararlılığımızı sınayanlar hata yapıyor. Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

ÖLDÜRÜLEN REJİM ASKERİ SAYISI!

40'a yakın hedefe harekat devam ediyor. Karşı taraftan 30 ila 35 civarında Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. 

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanımıza Ankara'da kalması talimatı verdim.

Rus yetkililere "önümüzü kesmeyin" mesajı verildi. 

ABD'NİN İŞGAL PLANI

80 sayfalık bir plan. Planda İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak tanıması var... Böyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkinin düzelmesi için çalışılması. Bunun cevabını da zaten her ne kadar sürpriz olsa da Arap Ligi güzel bir cevap verdi. Bu ferasetlerinin devamını dileriz. 

Netanyahu'nun Trump'la yan yana yapmış olduğu basın toplantısı gerçekten manidardır. 


Merve Özbey'den gösterişli kına gecesi
Işın Karaca yeni aşkıyla ilk kez el ele
Sosyeteye damat oluyor 
Veda yemeğine katılmamıştı! Özge Özpirinçci ortaya çıktı
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor

Sağlık Bakanlığı paylaştı... İşte içeriden ilk görüntüler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

MSB'den Çin'den gelen yolcu uçak açıklaması! KBRN uzmanları arıtma işlemlerini tamamladı

Merve Özbey'den gösterişli kına gecesi! Ünlüler akın etti