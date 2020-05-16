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  3. Başkan Erdoğan'dan hain saldırıya çok sert tepki: Hayatı zindan edeceğiz

Başkan Erdoğan'dan hain saldırıya çok sert tepki: Hayatı zindan edeceğiz

Başkan Erdoğan'dan hain saldırıya çok sert tepki: Hayatı zindan edeceğiz

Başkan Erdoğan: "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz." dedi.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloğu yapılan törene katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında Van’da terör örgütü PKK'nın Vefa Destek Grubu’na yaptığı hain saldırıya sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan; "Van'da Vefa destek Grubu'na yapılan saldırıda HDP'lilerin de içinde bulunduğu bir terör eylemi yaşandı. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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