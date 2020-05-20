Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! 'Provokatörlere, sahte hesaplara dikkat'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs’ın 101. yıldönümünde gençlerle video konferans aracılığıyla buluştu. Burs ve kredi ödemelerinin başlatıldığını belirten Erdoğan, “Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum” uyarısında bulundu.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye’nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

KADİR GECESİ TEBRİĞİ



Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını şükranla yad ederek, aziz şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, “Bu gece idrak edilecek Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecenizi ayrıca tebrik ediyorum. Rabbimden bizi ramazana kavuşturduğu gibi bayrama da sağlık, afiyet ve huzur içinde eriştirmesini niyaz ediyorum” temennisinde bulundu.

SİNSİ EMELLERİ BİLİYORUZ



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Van ve Adana’da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma bile tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle sokakları ateşe verenler, polisimize kurşun sıkanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır.”

19.19’DA İSTİKLAL MARŞI



Başkan Erdoğan, saat tam 19.19’da canlı yayında İstiklal Marşı’nı okudu. Başkan Erdoğan’ın işaretiyle tüm yurtta vatandaşlar da balkonlarda İstiklal Marşı’nı okudu.

ASLA VAZGEÇMEYİN



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. Erdoğan, iletisinde “Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var” ifadelerine yer verdi. Erdoğan’ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin “gelecek” mesajları yer aldı.

BAKANLARDAN MESAJ: GENÇLER İÇİN ÇALIŞIRKEN ASLA YORULMUYORUZ



Kabine üyeleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere mesaj verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda,“Milli Mücadele’nin fiili başlangıcı, büyük umut günü kutlu olsun.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları videoyu, sosyal medya hesaplarından paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir mesaj yayınladı. Albayrak “Gençler için çalışmak bizi asla yormuyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

ANITKABİR’DE SOSYAL MESAFELİ TÖREN



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan 16 genç ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’in önünde fotoğraf çektirdi. Ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı görüldü.