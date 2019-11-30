Başkan Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: Sen önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” sözlerine tepki gösteren Erdoğan, “Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı: “Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. 3-4-5 Aralık Londra’da NATO liderler zirvesini yapacağız. Gitmeden birileri yine konuşmaya başladı. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı…”

NATO BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

“Hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak… Bu senin haddine mi? Libya’nın resmi yönetimi ile imzaları attık. Türkiye, Libya Akdeniz’de ortak işbirliğine girebilecek noktaya geldi. Ne diyeceksin? Kimse sana bakmıyor. Henüz daha acemiliğin var, bunu gider. Suriye’den ülkemize yönelen tehditleri ve vereceğimiz cevapları Fransa Cumhurbaşkanı’na da anlattım. Anlamıyor. Terörle mücadele nedir bilmiyor. O yüzden sarı yelekliler Fransa’yı işgal etti. Senin Suriye ile ne ilgin var? Suriye’ye girme hakkımız terörle mücadelede var. Senin hangi anlaşmayla girme hakkın var. Ne işin var orada. Biz koalisyon güçlerinin içindeyiz. Seni rejim de oraya davet etmiş değil. İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın eninde sonunda Türkiye’nin güvenlik mücadelesine saygı duyacaksınız. NATO için Fransa ne anlam ifade ediyor bilemeyiz ama Türkiye en önemli üyesidir.”

Başkan Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temelini attı.

TERÖRİSTLERE SEYİRCİ KALMAYIZ

"Artık kendisine güvenen, tuzakları bozan bir Türkiye var. Geldiğimiz bu seviye bizden sonraki nesiller için yeni başlangıç noktası olacaktır. TV’lerde Kandil’deki terörist başlarının ne halde olduklarını görmüşsünüzdür. Son kadın terörist en önemlilerinden biriydi. O vuruldu, onunla birlikte yanındaki 6 terörist daha vuruldu. Tutulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek değiliz. Hâlâ saldırılar oluyor. Buna seyirci kalacak değiliz."

ASKERE KALEM HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan ve Hulusi Akar İkmal Komutanlığı bahçesinde birlikte fidan dikti. Erdoğan terhisine 10 gün kalan bir askere kalem hediye etti.

SELAHATTİN KARA SERGİSİNİ AÇTI

Başkan Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi’nin açılışını yaptı. Resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştüren Selahattin Kara’ya kültüre katkıları dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan sergiyi, “Zeytinburnu’nun yeni ve aydınlık yüzünün bir işareti” olarak tanımladı. Erdoğan şunları söyledi: “İstanbul’umuzu, sanatın her dalında eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Medeniyetler önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim, tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Hele hele karşınızda İstanbul gibi bir şehir varsa, o resim bir başka anlam kazanır.”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, etkinlikte Erdoğan’a Selahattin Kara’nın “Sanat ve Yaşamın İzinde” adlı tablosunu hediye etti.

AKŞAM Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da kızı Meryem ile birlikte serginin açılışına katıldı, yakın dostu ressam Selahattin Kara'yı kutladı.

ARNAVUTLUK’A 500 KONUT

“Arnavutluk’ta deprem oldu. Gelirken Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuşuyorduk. Buraya 500 konut yapabilir miyiz? Yapalım dedik. TOKİ olarak orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve orada 500 konutu inşa edeceğiz. Arnavut kardeşlerimiz için 500 konutu inşa edeceğiz. Ayrım var mı? Yok. Bizim kardeşlik hukukumuz var.”

‘DİN DEĞİŞTİRİN’DİYENLER OLDU

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Biz kendi inancına kültürüne uygun olmak şartıyla iyi olan hayırlı olan her değeri bünyesine katmaktan imtina etmeyen bir milletiz. Ülkemizde yıllarca şark ve garp medeniyetleri tartışması yapılmıştır. Ülkemizde Batılılaşmak için dinimizi değiştirmek gerektiğine dair tartışmaların yapıldığı dönemler bile olmuştur."

Vatandaşların sevgi gösteri-sinde bulunduğu Erdoğan, bir bebeği kucağına alarak sevdi.

TERÖRİSTLER BATI’YA YIĞILIR

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinin Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu belirterek, “Türkiye olmasa dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin Avrupa’ya yığılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz güvende değilse Avrupa’nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Neyse ki NATO’da ve Avrupa’da aklı selim sahibi siyasetçiler var da Fransa’nın sergilediği türden hezeyanlar anlamsız kalıyor. Suriye’den topraklarımıza yönelen tehditler bitene kadar harekâtlar sürdürülecektir” dedi.