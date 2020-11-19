Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki! 'Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı?'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nda CHP’ye KKTC ile ilgili eleştirilerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi: “Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş’ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen, orada Türkiye Cumhurbaşkanı’nın başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.”

MUHATABIMIZ MİLLETTİR

“KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş’ı açmak tezini savunmak var mı? Yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan’da yapmadı mı? Yaptı... Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Bizim muhatabımız milletimizdir.”