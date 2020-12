Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Biz bunların ciğerini biliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı Açılış Töreni’ne, İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı. CHP’de üstü örtülmeye çalışılan taciz skandallarıyla ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs’ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu, bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini.”



YAPTIKLARI KATIKSIZ FAŞİZM



“Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama içeridekileri şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız faşizmin izlerini görüyoruz. Ne diyorlar? AK Parti’yi kapatacağız, iş adamlarının şirketlerine el koyacağız, medya kuruluşlarına kilit vuracağız.”

620 YATAKLI HASTANE YOLDA



Yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Erdoğan, “Kağıthane’yi İstanbul’un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe’de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırma çalışması içerisindeyiz. Çalışmalar sayesinde Kağıthane’yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

BOSNA’YA DESTEĞİMİZ SÜRECEK



Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüşen Erdoğan, Bosna-Hersek’in birliği ve istikrarı için gereken desteği sürdüreceklerini vurguladı.