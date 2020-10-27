Başkan Erdoğan'dan boykot çağrısı... 'Fransız mallarını almayın'

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekletirdi. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladığı Tatar’la başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan, “Türk tarafı Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Bölgede Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün hesaba katmayan hiçbir girişimin başarısı yoktur” dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

FEDERASYON ZAMAN KAYBI

Ersin Tatar ile eşgüdüm içerisinde Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının savunulmasında daha da önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum.

Rumlar 1963’te gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyor. Mevcut parametrelerle bir yere varılmadığı artık görülmeli. Artık görüşmeleri federasyon temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını düşünüyoruz iki devlet yaklaşımı gerçekçi bir şekilde masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

MARAŞ’TA PİKNİK YAPALIM



“15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’a bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesileyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu diyor ki Kapalı Maraş’ta bir piknik yapabiliriz.”

ANITKABİR’DE SAYGI DURUŞU



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Temaslarına Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayan Tatar, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine yürüdü. Mozoleye çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Tatar, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri’ni imzaladı.

5’Lİ KONFERANS ÖNERİSİ SON ŞANS



KKTC Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi: “Türkiye bizim kardeş vatanımız olmanın yanı sıra ana vatanımızdır. Türkiye 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin ardından garantörlük hakkını kullanarak harekete geçmeseydi ne olurdu, düşünülmelidir. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs konusunun adil ve kalıcı bir anlaşma sağlanması için pek çok kez üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır. Rum tarafı hâlâ 1974 öncesine geri dönmenin hayali içerisindedir. Türkiye’nin ortaya koyduğu 5’li konferans önerisi bize göre bir son şanstır.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması için KKTC’nin de bir konferans toplaması önerisi bize göre son derece gerçekçi ve yapıcıdır. Hidrokarbonlar konusu Kıbrıs Rum tarafı için bir samimiyet testidir.”

BAŞKAN’DAN BOYKOT ÇAĞRISI

FRANSIZ MARKALARINI ASLA SATIN ALMAYIN!



Başkan Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda, Hz. Muhammed’e hakaret edilmesine destek olan Fransa’nın markalarına boykot çağrısında bulundu. Erdoğan, “Buradan milletime sesleniyorum. Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın” dedi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

MACRON TEŞVİK EDİYOR



“Müslümanlara ait işyerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline gelmiştir.”

SİZ FAŞİSTSİNİZ



Siz gerçek manada faşistsiniz, Nazi’nin zincir halkalarından birisiniz. Irkçı terörizm, medya ve siyaset eliyle, çoğu zaman da güvenlik birimlerinin de göz yummasıyla toplumda yaygınlaşıyor. Son günlerde yaşanan hadiseleri sıradan vakalar olarak görmüyoruz. AB Konseyi, İslam düşmanlığını görmezden gelemez. Müslüman şahit olduğu kötülükler karşısında sessiz ve tepkisiz kalamaz.”