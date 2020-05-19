Başkan Erdoğan'dan balkon çağrısı! 83 milyon saat 19.19'da yine tek yürek

Erdoğan, “Tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce bir 19 mayıs günü Samsun’a ayak basarak İstiklal Mücadelesinin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı yad ediyorum” dedi.

KIRIM TATARLARINI UNUTMADI



Başkan Erdoğan tarihi gün için vatandaşlara çağrıda bulundu: “Yarın (bugün) saat 19.19’da bütün stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin bütün fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlardan İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz. Bugün 1944 yılında Stalin’in emriyle yüz binlerce Kırım Türkü’nün yurtlarından sürgün edilişinin ve topraklarının işgalinin 76’ncı yıl dönümüdür. Sürgüne özellikle dikkat çekiyorum. Bu sürgünden şehit olan Kırım Tatarlarımızı rahmetle yad ediyor, Kırımlı kardeşlerimizin daima yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.