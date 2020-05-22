22 Mayıs 2020 Cuma 16:05 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Ali Babacan'a sert sözler: Bunu kime yutturuyorsun?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MYK öncesi öneli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında Ali Babacan'ı kast ederek; "Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun?" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın dikkat çeken açıklaması;
Düşünün bakanın durumunda olanlar veyahut da farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp Youtube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil. Biz şuan takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner.